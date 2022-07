Clima hostil en Independiente antes del clásico con Racing: la barra amenazó al plantel y se lesionó el goleador

Leandro Benegas tiene nueve goles en Independiente (@fotobairesarg)

Independiente afronta un duelo crucial en la temporada. Este fin de semana disputará el duelo ante Racing y en caso de cosechar un resultado negativo el ciclo de Eduardo Domínguez podría llegar a su fin. El club de Avellaneda no solo atraviesa una crisis económica e institucional, sino que en lo futbolístico no hay respuesta desde el juego ni desde los resultados. A todo esto, se sumaron las amenazas de la barra brava y una lesión que trae aún más problemas para el técnico.

El goleador Leandro Benegas sufrió un desgarro en el recto anterior del muslo derecho y se ausentará del gran partido en el Cilindro. Por eso, el entrenador deberá replantear su esquema al no contar con un centrodelantero, a menos que apueste por Facundo Chuky Ferreira. El ex Vélez, de 31 años, viene del fútbol de México y se unió al equipo hace pocos días junto con el defensor uruguayo Edgar Elizalde. Ambos podrían ganarse un lugar en el clásico.

Una de las banderas en las cercanías del predio de Villa Domínico (@okdobleamarilla)

La amenaza al plantel de Independiente (@okdobleamarilla)

Esta mañana, en el entrenamiento en Villa Domínico, los alrededores del predio amanecieron con pasacalles de la barra brava. “Me duelen los ojos de verlos jugar, horribles”, decían uno de ellos, firmado por “Los Dueños de Avellaneda”. Otro, aún más temerario y con faltas de ortografía, amenazaba: “Ganar ohh morir. Jugadores respeten la historia sí noo... hay consecuencias!!!”. Esta es una de las tres facciones de la barra, que responde a Juan Ignacio Leczniki, alias Juani.

Independiente acumula apenas 7 puntos en seis presentaciones en la Liga Profesional y viene de caer ante Patronato y Platense, en ambas ocasiones por 3-1, dos rivales menores que luchan por la permanencia. Esos resultados volvieron a revivir el clima hostil en el club que el domingo debe visitar nada menos que a Racing.

“Ustedes saben que este escenario en Independiente no arrancó hace 3 meses, desde que estoy. No me voy a despegar pero sabemos cómo estaba el club y yo quiero cambiarlo. Soy feliz acá. Quiero estar hasta que los hinchas o los dirigentes piensen diferente”, declaró Eduardo Domínguez el fin de semana después de que su equipo se fuera del estadio bajo los silbidos de la hinchada.

