El Chapa Retegui le respondió a Tevez: “Yo sé lo que hablé con él, pensé que era mi amigo”

El ex entrenador de Las Leonas hablo luego de las acusaciones del Apache

“No hablo más con una persona que actuó de esa manera ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo. Y él no la cumplió”. Las duras palabras de Carlos Tevez contra el Chapa Retegui conmovieron al fútbol doméstico. Es que el ex entrenador de hockey sobre césped no forma parte del cuerpo técnico del Apache en el Canalla y el estratega que llevó a Los Leones a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpico de Río salió a calmar las aguas.

“A Carlos le deseo lo mejor de todo corazón en este nuevo desafío que emprendió. Lo que dijo me enteré por mis hijos, pero la realidad es que tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de Buenos Aires. Trabajo con mucha gente en los clubes de barrio, los deportistas de alto rendimiento y los ex deportistas. Era muy difícil que pudiera acompañarlo, porque tengo una misión que es cambiar el deporte en la Ciudad, con el apoyo de una gestión muy importante. Yo me sentí parte del proyecto de Carlos desde otro lugar, pero la coyuntura del día a día hizo que uno tenga que elegir”, dijo Retegui en declaraciones brindadas a TyC Sports.

Si bien su discurso comenzó con la intención de evitar polémicas, el Chapa no ocultó su dolor al manifestar que no pudo entender el mensaje que recibió del ex futbolista. “Lo consideraba un amigo y no puedo creer las palabras que vertió. El proyecto era para que estemos juntos a partir de un año y medio, pero el fútbol adelantó las cosas. Y no sólo vino la propuesta de Rosario Central, que es un grande, sino de otras instituciones, pero no podía desligarme de mis compromisos. Para mí hubiera sido más fácil ir a trabajar con él, porque el fútbol te da más dinero, fama y la posibilidad de terminar en cualquier parte del mundo, porque el apellido Tevez abre las puertas continuamente, pero no podía dejar en la calle a un montón de familias que componen mi equipo de trabajo como funcionario”.

En la entrevista televisiva, el DT reconoció que pasó “muchas noches sin dormir” e insistió en que su idea era acompañarlo “desde un lugar que no comprometa la gestión”. “Puedo entender su enojo y sus descalificaciones, pero yo estoy muy tranquilo. Los que me conocen saben cómo soy: muy amigo de mis amigos y la manera de actuar que tengo ante las adversidades”, remarcó.

“A mí me enseñaron que los vínculos no se hacen de la noche a la mañana. Yo a mis amigos los quiero como son, no trato de cambiarlos. Y los acepto como son”, subrayó el Chapa y recordó que cuando asumió su cargo “no tenía en el radar trabajar en el fútbol”.

Con relación a la desprolijidad que se generó sobre su salida del cuerpo técnico, Retegui fue tajante: “No voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Somos gente grande y sabemos lo que hablamos. Entiendo a la prensa, laso voces en off y en on, pero hay una verdad. Yo sé lo que hablé con Carlos y sus hermanos. No voy a debatir, porque mi cariño y mi apoyo es incondicional para él”.

“Sería más fácil ir a la Juventus o al Manchester United, pero si hubiese agarrado no hubiera podido dormir. Entiendo a Carlos, pero miedo puedo tener por si le pasa algo a mis padres o a mis sobrinos. Estoy en el deporte hace muchísimos años y no voy a sentir miedo por agarrar un cargo”, enfatizó.

“Si me equivoqué, pediré perdón mirando a los ojos a las personas que quiero. Yo quiero lo mejor para él, porque es un chico con mucha voluntad y energía. Tiene el foco puesto para ser el mejor entrenador del mundo y eso era una motivación adicional; pero no tuve que optar. Las amistades se ven en las peores circunstancias, el tiempo dirá cómo seguirá mi relación con Carlos, pero mi sentimiento hacia él sigue intacto”, concluyó.

Rosario Central seguirá con los entrenamientos de cara al partido del viernes a las 20 contra Sarmiento como local, en el que buscará reencontrarse con la victoria tal como sucedió ante Godoy Cruz (1-0) en su casa.

