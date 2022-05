Elecciones en Independiente: Fabián Doman denunció que la Justicia favorece a los Moyano

Doman y Moyano, frente a frente

Luego de la ruptura del acuerdo que encaminaba la chance de una lista de unidad en Independiente para encaminar un club que atraviesa un difícil momento político, económico y deportivo, Fabián Doman volvió a apuntar contra el oficialismo. En esta oportunidad, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, denunció que la Justicia favorece a Hugo Moyano prohibiendo a su lista a participar de las elecciones en la institución.

“Qué raro todo. O qué sencillo: el oficialismo de Independiente avisándonos públicamente el fin de semana que habrá un fallo judicial a favor de Hugo Moyano confirmando la prohibición para que nuestra lista, la de AIT (Agrupación Independiente Tradicional), pueda participar de las elecciones”, escribió.

“El juez, Pablo Krawiec Krawczuk, que ya decidió evidentemente, según el propio moyanismo, es el mismo que rechazo nuestro pedido de cautelar original; que 48 horas antes de la elección intentó una maniobra procedimental para hacerlas –momento en el que lo recusé- y que después en enero negó a un pedido nuestro para llamar a una conciliación de candidatos. Vamos a seguir peleando. Y recordemos la verdadera lucha, la única: que se vaya el actual oficialismo del club. Que no sigan Moyano-Maldonado. Por el bien de Independiente”, concluyó.

Cabe recordar que en diciembre de 2021 la Justicia decidió postergar los comicios del club de Avellaneda luego de una presentación realizada por los abogados de Unidad Independiente, la agrupación que encabezaba Fabián Doman, cuya lista había sido impugnada, días antes de que se celebraran las elecciones. La Junta Electoral del Rojo sólo había habilitado a dos de las tres listas que se iban a presentar, dejando afuera a la que tenía como trinomio al conductor televisivo, acompañado por el Intendente de Lanús Néstor Grindetti y al periodista Juan Marconi.

El hilo de Twitter del presidente

Por aquel escándalo, el juzgado en lo civil y comercial N°3 de Avellaneda expidió: “Revocase la resolución apelada, disponiéndose la suspensión del acto comicial dispuesto para el día 19 de diciembre del 2021 en el Club Atlético Independiente hasta la ocasión en que se dirima la cuestión de fondo introducida con la pretensión de amparo que aquí se ventila. Declárase admisible el amparo articulado en los términos del art. 8 de la ley 13.928, debiendo proveerse por la instancia de grado las medidas pertinentes para encausarlo”. Desde entonces, el clima político de Independiente ha empeorado, mientras los socios exigen que se convoquen a elecciones.

Ante el embudo, Doman se reunió hace 15 días con los principales líderes del oficialismo y de otras agrupaciones que aspiran a alcanzar el poder en el club. En ese momento, se firmó un acuerdo entre las partes para lanzar una lista de unidad y convocar a elecciones lo más pronto posible con algunas condiciones, pero desde distintos sectores de la oposición subrayaron que no fueron cumplidas.

“Debo ser claro y expresar lo que siento: No coincido absolutamente en nada con el modo en el que conducen Independiente. Seguiré trabajando para no defraudar a los que creen que otro Independiente es posible. Para no dejar que el club sea utilizado como un trampolín de candidaturas políticas o sindicales nacionales, mientras le dedican 10 minutos por semana o lo usan en la previa de las campañas para hacer prensa y después correrse”, había informado Doman el cese de las negociaciones a través de un comunicado.

