Santiago Solari, el mejor técnico de América en cuanto a efectividad tras 50 partidos

Santiago Solari llegó a las Águilas para el Clausura 2021. Foto: Twitter @ClubAmerica

A pesar de la derrota ante Mazatlán por la jornada dos del Grita México Clausura 2022, Santiago Solari cumplió 50 juego al mando del América y se posicionó como el entrenador con mayor efectividad en la era de los torneo cortos. En el ámbito, supera a nombres como Miguel Herrera, Ignacio Ambriz o Daniel Brailovski.

Aunque la realidad de las águilas luce oscura en lo que ha sido un inicio del semestre con apenas la suma de cuatro puntos (de quince posibles) y un balance de tres derrotas, un empate y una victoria, el entrenador argentino mantiene una estadística importante a su favor. Y es que, como estratega azulcrema registra una efectividad del 62.6 %.

Desde su llegada a México, Solari y América tienen un paso de 28 triunfos, 10 empates y 12 derrotas. Además, cuenta con el récord de puntos conseguidos en un año calendario ya que en 2021 logró 73 unidades entre el Clausura (38) y el Apertura (35). No obstante, las críticas en torno a su rendimiento giran alrededor de que no ha conseguido campeonato alguno.

Para su primer semestre, el equipo obtuvo el subliderato de la clasificación sólo por detrás de Cruz Azul. Clasificó a la liguilla con solidez y amplias diferencias de juego ante el resto de clubes. Sin embargo, fueron eliminados de manera temprana por Pachuca en los cuartos de final en un serie que tuvo un marcador de empate global a cinco anotaciones. El factor de desempate (goles de visita) favoreció a los hidalguenses.

Santiago Solari en el Estadio Kraken, en Mazatlán. Foto: Twitter @LigaBBVAMX

Para la segunda mitad del año, las águilas volvieron a clasificarse a la fase eliminatoria con relativa facilidad, esta vez como líderes y con seis puntos de ventaja sobre su perseguidos más cercano. De nueva cuenta cayeron en ronda de octavos, ahora ante los Pumas de la UNAM con resultado global de tres goles a uno.

En esa misma temporada disputaron la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante los Rayados de Monterrey. La primera para Santiago Solari y hasta ahora la única. Fue un título a un sólo partido llevado a cabo en el Estadio BBVA en Nuevo León. El conjunto regio se impuso por diferencia mínima y le quitó la posibilidad a los de Coapa de asistir al Mundial de Clubes correspondiente.

Es entonces que Santiago Solari se ubica con uno de los mejores directores técnico del América en los últimos años en cuanto a estadísticas, pero la falta de títulos ya juega un papel importante en la presión que recibe. Los números indican que de tres campeonatos dirigidos, ha sido eliminado todos ellos.

El partido

Ante Mazatlán se trató del duelo pendiente por la fecha dos del calendario. En su momento, se dio como razón que el Estadio Kraken se encontraba en trabajos de remodelación por lo que fue necesario su reprogramación. Con ello, América y Mazatlán se pusieron al corriente con el resto de equipos.

Desplegado de Mazatlán tras el triunfo ante América por dos goles a uno. Foto: Twitter @MazatlanFC

Para los cañoneros les fue suficiente una sola mitad de juego para marcar lo goles necesarios para conseguir el triunfo. Gonzalo Sosa y Miguel Sansores anotaron a los 11 y 32 minutos, respectivamente. En la segunda parte los azulcremas consiguieron descontar hasta el tiempo de reposición en lo que fue el debut goleador del colombiano Juan Otero.

“Hoy no jugamos nada bien y no estuvimos a la altura del último partido. Debemos asumir la responsabilidad de regalar el primer tiempo. Nos dominaron al inicio del juego y luego el esfuerzo no nos alcanzó para revertir la situación. Debemos aprender de ello, mejorar y hacer autocrítica”, fueron las palabras de Santiago Solari luego del partido.

América entonces, se ubica en la posición decimocuarta de la tabla con cuatro unidades, mientras que Mazatlán escaló hasta la décima al llegar a seis puntos. Para la siguiente jornada, los capitalinos reciben a Pachuca en el Estadio Azteca y los sinaloenses visitan La Corregidora para chocar contra Querétaro.

