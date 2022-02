Así se ve la Bombonera tras las obras a contrarreloj en el sistema de drenaje: “Hoy el campo está 7 u 8 puntos”

Así está la Bombonera a 4 días del debut contra Colón

“Estamos acá en el jardín de casa, arreglándolo”. En vísperas de las Fiestas de 2021, Juan Román Riquelme se dio una vuelta por el campo de juego de la Bombonera para observar en vivo cómo evolucionaban los trabajos. El objetivo fue claro desde la suspensión del partido contra Newell’s el torneo pasado: acondicionar el césped y reestructurar los drenajes para evitar inconvenientes a futuro. El Consejo de Fútbol puso manos a la obra y contrató a un histórico canchero de la AFA. Hubo tareas casi 24/7 para poner a punto el rectángulo verde del mítico escenario. A contrarreloj.

Desde el año pasado, se barajó la idea de la posible mudanza del equipo a otro estadio para concluir las obras que en un principio se estimaba que demandarían al menos dos o tres meses. Sin embargo, desde la directiva xeneize se pusieron firmes y no negociaron perder la localía: apostaron por reformar el pasto en tiempo récord y jugar el primer partido como local en el Alberto J. Armando, aunque las condiciones del mismo no estuvieran al 100 por ciento, en este caso, para recibir a Colón el domingo -desde las 21:30- por la primera fecha de la Copa de la Liga.

En la Bombonera se replicó el sistema que se había empleado en varias canchas del Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza. Se removió la tierra y se instaló un drenaje cada aproximadamente tres metros. En teoría, la cuadrícula que se conformó será la solución a los problemas que la cancha de Boca arrastra desde hace décadas. Dato no menor: no se buscó hacer un híbrido con césped artificial, sino que la composición se mantuvo al natural en su totalidad.

“Estamos haciendo otro sistema de drenaje diferente al que en su momento tenía, pero lo que vemos nosotros es que tenía diez metros, que era muy retirado. Aparte de eso ya no tenían salida los caños. Los caños ya no funcionaban, estaban cortados, no filtraban. El sistema era obsoleto”, fue lo que explicó en una entrevista televisiva con TyC Sports Florentino Verón, encargado de las labores.

Los cancheros de la Bombonera ultiman detalles para el estreno del domingo ante Colón de Santa Fe

El domingo, cuando el elenco de Sebastián Battaglia salte del túnel, habrán pasado exactamente dos meses desde el inicio de las tareas (el 13 de diciembre pasado empezaron las obras). Los plazos pautados fueron los esperados y aunque las imágenes del estado del campo puedan llegar a preocupar a algún hincha, esto estaba estipulado. “No va a estar 10 puntos cuando arranque el torneo, pero estará bien. Y con el correr de los partidos se va a ir acomodando”, le habían anticipado a Infobae hace algunas semanas. Una fuente que frecuenta la Bombonera aseguró hace horas: “Para el fin de semana va a estar 7 u 8 puntos” .

Se hundió la tierra, se modificó el sistema de drenaje de forma íntegra y se procedió al resembrado, que tendrá efecto con el correr de los partidos. Camino a la optimización, el escenario ya espera porque el telón se levante.

· OTRAS OBRAS EN LA BOMBONERA

Los socios de Boca podrán disfrutar de las mejoras que se llevaron a cabo en 16 baños de la cancha. Respecto al aforo, que hoy supera los 58.000 espectadores, deslizaron que llegará a los 59.000 con la continuidad de remoción de las butacas de la Platea K, sector donde proseguirá la reubicación del público y pronto quedará convertida en popular. ¿La novedad? Los adherentes, que hasta ahora solamente tenían acceso a la tercera bandeja de la Popular Sur, también accederán a la Norte.

