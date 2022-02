“Juan Martín del Potro podría haber llegado a ser el número 1 del mundo″

Juan Martin del Potro y Daniel Orsanic festejan la obtención de la Copa Davis frente a Croacia. Foto: NA

Será una jornada distinta. Histórica podría decirse. Es que para los amantes del tenis, toda la atención estará puesta en el regreso de Juan Martín Del Potro al circuito internacional cuando enfrente a Federico Delbonis en un cruce de la ronda inicial del Argentina Open.

El tandilense, quien volverá a la actividad luego de 965 días y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha, se medirá ante el azuleño en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En la previa del espectáculo más esperado, el ex capitán del equipo argentino de la Copa Davis, Daniel Orsanic, consideró que “es muy fuerte creer que puede ser el último partido de Juan Martín Del Potro”. El ex líder del elenco que ganó la Ensaladera frente a Croacia en Zagreb dio sus sensaciones en una entrevista radial con La Red y aclaró: “Un tenista cree que va a jugar para siempre, pero en su caso viene haciendo un esfuerzo enorme, lidiando con lesiones que es lo más frustrante que puede pasarle a un deportista”.

El entrenador, de 53 años, fue el arquitecto del representativo nacional que conquistó el trofeo el 27 de noviembre de 2016 tras imponerse en la final sobre Croacia por 3-2, con los dos primeros puntos ganados por Del Potro y el último, el que desató los festejos, por Delbonis. “Imagino que será un partido con una mística especial. Difícil en cuanto al foco, porque toda la gente apoyará a Delpo, más allá de que Fede también es argentino. Me emociona solo pensar en lo que será el encuentro, será difícil aislarme del contexto”, añadió Orsanic.

El ex capitán de la Davis consideró finalmente que Del Potro podía haber luchado por el número uno del mundo de no haberse lesionado tanto y que espera no juegue esta noche su último partido, pese al anuncio que hizo el tenista en cuanto a que luego del Argentina Open y el próximo ATP 500 de Río finalizará su carrera. “Juan Martín es de esos cracks que menos ganó en relación a su calidad, debido a la cantidad de cirugías que sufrió. Creo que de no haberse lesionado tanto hubiera llegado al número uno en algún momento, eso nadie podrá negarlo”, concluyó el estratega.

Orsanic junto a Del Potro en un duelo clave de la Copa Davis (Foto: NA)

El detalle de las lesiones más importantes de Juan Martín del Potro desde que se hizo profesional en 2005:

2008: En enero sufrió la fisura de una vértebra lumbar durante el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, y debió retirarse durante su partido ante el español David Ferrer (se retiró cuando perdía 6-3 y 6-4 al mejor de cinco sets en la segunda ronda). En mayo sufrió un desgarro lumbar durante el Masters 1000 de Roma y no pudo terminar su partido ante el escocés Andy Murray. Y en noviembre tuvo otro desgarro en el aductor de la pierna derecha que le impidió jugar el cuarto punto de la final de Copa Davis que la Argentina perdió con España por 3-1 en Mar del Plata.

2010: En mayo fue operado en el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca derecha. Esa vez estuvo ocho meses inactivo.

2011: En mayo se desgarró el recto anterior izquierdo y no pudo completar el partido que jugaba ante el español Rafael Nadal en el Masters 1000 de Madrid. Y en noviembre sufrió una lesión en el hombro derecho que le impidió jugar el Masters 1000 de París en el que buscaba la clasificación para el Masters.

2012: En mayo se lesionó la rodilla izquierda durante Roland Garros y recién pudo volver a jugar en Wimbledon. Y en septiembre se lesionó un cartílago en la muñeca izquierda y no pudo completar su participación en la serie de Copa Davis ante la República Checa en el Parque Roca de Buenos Aires, recién pudo reaparecer en octubre en el ATP de Viena.

2013: En marzo comenzó a sufrir cada vez más seguido las molestias en la muñeca izquierda. Y en abril debió abandonar un par de torneos por un cuadro virósico que le afectó las vías respiratorias superiores.

2014: En marzo se operó por primera vez la muñeca izquierda.

2015: En enero se operó por segunda vez la muñeca izquierda en al Clínica Mayo de Rochester, Estados Unidos. Y en junio tuvo su tercera intervención en la zona. Todas las operaciones fueron realizadas por el doctor Richard Berger, en la Clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos.

2017: En octubre, durante el torneo de Shanghai, sufrió una caída que afectó su muñeca izquierda, pero los estudios no arrojaron ninguna lesión severa, por lo que sólo debió ser inmovilizado con una férula y descansar unos días.

2018: En mayo sufrió un desgarro en el aductor derecho durante su partido ante el belga David Goffin en segunda ronda del Masters 1000 de Roma con el marcador 6-2 y 4-5 para el europeo. Esa vez consiguió recuperarse a tiempo para jugar en Roland Garros. En octubre tuvo una fractura de la rótula derecha durante el Masters 1000 de Shanghai, luego de haberse caído y golpeado contra el piso.

2019: En junio repitió la fractura en la rótula derecha durante el ATP 500 de Queen’s, sobre césped, en el que buscaba su mejor puesta a punto para Wimbledon. Le ganó al canadiense Denis Shapovalov 7-5 y 6-4 en la ronda inicial y luego de someterse a estudios comprobó la gravedad de la lesión que lo mantendrá inactivo lo que resta del año. En julio fue operado en Barcelona por Jaume Vilaró y Angel Ruiz Cotorro, los médicos que ya habían tratado en distintas ocasiones al español Rafael Nadal y al cordobés David Nalbandian, entre otros.

2020: En enero, seis meses después de la operación anterior, esta vez con el atenuante de que no había podido volver a jugar al tenis, se volvió a operar, esta vez con el doctor Lee Kaplan, en Miami. En agosto fue atendido por el doctor Roland Biedert en la ciudad suiza de Berna, se comprobó que necesitaba una nueva operación y se le realizó el 26 de agosto.

2021: En marzo, sin soluciones para su problema, decidió consultar a un nuevo profesional. Acudió a Chicago donde fue atendido por el médico argentino Jorge Chala. Desde entonces llevó adelante una rigurosa rehabilitación y recién a mediados de 2021 volvió a jugar al tenis, con movimientos limitados ya que en ocasiones la rótula le generaba dolor.

SEGUIR LEYENDO