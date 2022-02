Inesperada acusación al aire de Toti Pasman a su colega Chavo Fucks

Toti Pasman Cruzó Fuertemente Al Chavo Fucks

Podría decirse que Ángel Di María fue quien provocó el cruce mediático entre dos reconocidos periodistas deportivos por su última gran actuación frente a Colombia. El Fideo, figura en la última presentación de la Selección, fue elogiado por Diego Fucks, quien en ESPN cuestionó a un colega que había pedido de rodillas que Lionel Scaloni no lo convocara más antes de su consagratorio gol en la final de la Copa América ante Brasil. Aunque no lo nombró, la mención fue para Juan Carlos Pasman, que había incurrido a ese acting en el programa televisivo El Show del Fútbol. Enterado de los dichos de su colega, Toti lo cruzó vehementemente en Fútbol 910 (Radio La Red).

“Si hay algo que a mí no me gusta es la gente falsa. Yo sé que soy una persona que no cae bien en el medio y que hay gente que no me quiere, como también hay gente que no me cae bien a mí, ni la quiero, ni la admiro, ni mucho menos. Ahora a mí lo que no me gusta es la falsedad. En la vida hay que vivir y dejar vivir. Vos no podés pretender que todos vivan y piensen como vos. Llegando a los 50 años y con casi 30 de periodista, que algunos tipos se hagan los amigos y después me maten en televisión, ya no me lo banco”, arremetió Pasman, en un anticipo de lo que sería su fuerte descargo.

Pasman dedicó varios minutos de su programa radial para desquitarse con Fucks: “Como no es la primera vez que pasa, hoy me harté y lo voy a desenmascarar. Tengo cosas de las que ocuparme en mi vida, pero me llegó que me estaban matando, liquidando en televisión. No es la primera vez que lo hace, pero después me manda mensajes haciéndose el amigo”. Y leyó un chat de WhatsApp: “‘Toti querido’; ‘abrazo grande, amigo’; ‘yendo a la cancha de Arsenal escuchándote’; cuando tuve COVID: ‘¿cómo estás? Cuidate papá’”.

Finalmente lo mencionó: “ Estoy hablando del Chavo Fucks. De Diego el Chavo Fucks. Hoy me demostraste que sos un falso, sos un falluto. Sos de esa clase de tipos que no valen la pena. Sos de esos tipos que te dan un abrazo y después te clavan un puñal en la espalda . Y no es la primera vez que lo hacés. Dejé pasar una, dejé pasar dos y hoy me harté. Fui a buscar el video cuando se burló de mí en el programa de Gustavo (López)”.

Toti admitió haberse equivocado con Di María: “Me hago cargo, fue un desliz en mi carrera. Muchas veces me equivoco y esa vez me equivoqué en las formas. Me lo recuerdan cada vez que hace un gol y está bien, me la banco. Ahora, que te hagas el amigo y me mandes mensajitos... Vos seguramente, Chavo, nunca te equivocaste con una crítica a un jugador o entrenador. Yo sí lo asumo y no se me caen los anillos”.

Además, reveló: “Hoy revisando los chats de mi ex amigo, el Chavo Fucks, me encontré con que deliraba a un compañero suyo de 90. De esos que suben fotos, que comen asado, se quieren tanto y tienen un grupo divino. Si se ríe de un compañero con el que comparte todos los días, qué queda para mí. Se va a burlar y liquidar cada vez que pueda”. Y añadió: “Me cansé, Chavito. Me decepcionaste. Me lo había anticipado Martín Liberman hace mucho tiempo: ‘tené cuidado con el Chavo, que es un falso’. Ya no me como ni media, ni con el Chavo Fucks ni con ninguno”.

Antes de proseguir con el contenido de su programa, concluyó con una reflexión: “Me siento decepcionado por un tipo que pensé que me escribía con sinceridad, que realmente podía ser mi amigo y que cada vez que tiene la posibilidad en el programa del Pollo (Vignolo), me liquida. Hoy me calenté. A mí los falsos no me van. Los fallutos no me gustan. Y yo doy nombre y apellido”.

