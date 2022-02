El duro cruce entre Simeone y Xavi por el estilo de juego a horas del clásico entre Barcelona y Atlético Madrid

En la previa al partido con Barcelona, el Cholo apuntó contra el entrenador español

Tras el parate por una nueva Fecha FIFA, la Liga Española vuelve al ruedo y el plato principal de la Fecha 23 tendrá lugar en el Camp Nou, escenario que albergará el estelar duelo que protagonizarán este domingo Barcelona y Atlético Madrid.

En conferencia de prensa, Diego Pablo Simeone rememoró una vieja crítica de Xavi sobre el estilo de juego que pregona el conjunto Colchonero. “Allá por el 2016, recuerdo una nota en ‘Universo Valdano’ a Xavi, que comentaba que el fútbol de Atlético Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Ahora va a tener la posibilidad, con la llegada de tantos futbolistas para poder desplegar todo lo que busca, lo que quiere, lo que imagina y lo que fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona. Nosotros, desde nuestro juego, intentaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño”, explicó el argentino, quien al frente del elenco de la capital española conquistó una Copa del Rey, dos Ligas, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopa de Europa.

“Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida, no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa. Es respetable lo que opina. Él convivió en Barcelona con enormes futbolistas, entrenadores y enormes éxitos. Ahora a tratar de demostrar el entrenador que es, que seguramente será muy bueno”, esbozó. Los catalanes, que vienen de quedar afuera de la Copa del Rey a manos del Athletic Bilbao y que tras su revés en la Champions League jugarán los 16avos de la Europa League ante Napoli, actualmente se encuentran en la quinta posición del torneo local con 35 puntos, 15 menos que el líder Real Madrid.

No obstante, Simeone aclaró que “me gusta como juega el Barcelona. Impuso la filosofía que tuvo toda su vida. Ahora, con las 8 incorporaciones, tiene muchas herramientas para seguir manteniendo el estilo de juego del Barcelona. El Barcelona siempre pelea por salir campeón, y con estas armas, tienen opciones”. Con el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 sentado en el banco de suplentes, los azulgranas sumaron en la actual ventana de transferencias a Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré.

El entrenador del Barcelona respondió los dichos del Cholo

Vale recordar que en su momento, en la entrevista con Valdano, el ex Al-Sadd S. C. afirmó: “Veo al Rayo Vallecano, veo al Celta, incluso al Betis, que se atreven. Al Athletic de Bilbao, que presionan arriba, que quiere ser protagonistas del juego. Quieren proponer algo, no quieren esperar, especular. Esa tendencia, en la mayoría de los equipos de Primera División, está. Quieren jugar de esa manera. Es totalmente respetable la otra, como juega el Atlético Madrid por ejemplo, que lo hace a la perfección. Pero creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona o, como en este caso, la selección española”.

La respuesta de Xavi no se hizo esperar, ya que en conferencia de prensa afirmó: “No sería el estilo del Barcelona. No creo que la afición del Barça entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad. No entenderíamos encerrarnos en un bloque bajo en el área. Es lícito y nadie te dice que no puedes ganar así. Ha ganado dos Ligas y ha estado cerca de la Champions”.

“La gente aquí no entendería que jugaremos de esa manera. Los primeros, vosotros (por la prensa). Es un gran entrenador, pero no es para el estilo del Barça. No es ninguna crítica”, concluyó.

