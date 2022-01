“A Tigres lo conocen hasta en Arabia Saudita”: Igor Lichnovsky ya se encuentra en Nuevo León

Igor Lichnovsky. Foto: Twitter @mmdeportesmx

El chileno Igor Lichnovsky llegó a Nuevo León para incorporarse con los Tigres de la UANL como nuevo refuerzo en el Grita México Clausura 2022. A su llegada a la ciudad, el defensor aseguró que el equipo universitario es conocido hasta en el Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, país del que procede.

El futbolista sudamericano dejó las filas del Al-Shabab Club y a falta de un anuncio oficial, se convertirá en nuevo elemento felino. Con 27 años de edad, Lichnovsky ya cuenta con trayectoria dentro de la Liga MX, pues 2017 a 2020 jugó con Necaxa y con Cruz Azul, un año con los Rayos y posteriormente, dos con la Máquina.

En sus primeras declaraciones, el jugador mencionó la participación de otros compatriotas con los auriazules: “Han habido varios futbolistas chilenos, el último fue Eduardo Vargas, cuando lo encontraba me contaba cómo era internamente el club”, y agregó que “lo conocen hasta en Arabia Saudita, cuando he dicho que tenía la opción de venir acá toda la gente lo sabía, lo sabían curiosamente por Gignac, es un club no sólo de magnitud nacional, sino internacional”.

Igor Lichnovsky. Foto: Twitter @SomosAnalistas_

Los felinos sumarán a su tercer refuerzo para encarar este nuevo semestre en el que buscarán volver al levantar el título de liga, trofeo que no consiguen desde el Clausura 2019. Hasta el momento al vestuario se han sumado Sebastián Córdova y Jesús Angulo, quienes llegaron procedentes de América y Atlas, respectivamente. Se espera que el los próximos días Yeferson Soteldo también sea fichado.

“Tigres me demostró su cariño desde el primer contacto supe que había un interés real y no siempre el futbolista está en medio de la negociación, pero mi postura fue un sí, se fueron dando las cosas y es lo que saben ustedes”, compartió el defensor.

En su paso por el balompié mexicano, Lichnovsky conquistó tres trofeos: dos de Copa MX y uno de SuperCopa. Con los hidrocálidos obtuvo la edición del Clausura 2018, mientras que con los cementeros la del Apertura 2018. Posteriormente ganó la SuperCopa de esa edición (que justamente enfrentó a Necaxa y Cruz Azu).

Igor Lichnovsky. Foto: Twitter @TigresOficial

Tigres viajará este fin de semana a la Ciudad de México para enfrentar a los Pumas de la UNAM en partido correspondiente a la jornada tres del Grita México 2022. El partido está previsto para llevarse a cabo el domingo 22 de enero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Con dos fechas recorridas en el calendario, el conjunto que dirige Miguel el Piojo Herrera marcha en la decimocuarta posición de la clasificación con una sola unidad sumada. Ello, tras el empate contra Santos Laguna en la primera jornada y la derrota ante Puebla en la segunda.

SEGUIR LEYENDO: