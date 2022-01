“Que me demanden”: Tuca Ferretti tundió a Tigres en charla con el Burro Van Rankin

Ricardo "Tuca" Ferretti habló sobre la polémica que vivió en sus últimos días como entrenador de Tigres (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Han pasado poco más de ocho meses desde que Ricardo Ferretti dejó la dirección técnica de Tigres. En medio de rumores y escándalos, pero sin un motivo lo suficientemente convincente, el estratega fue notificado sobre su no continuidad en el proyecto de San Nicolás de los Garza. La situación puso en entredicho el renombre deportivo que ha consolidado a lo largo de los años. No obstante, en una plática con Jorge Van Rankin aclaró los detalles sobre su salida de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Si yo hubiera hecho algo malo ¿tú crees que no hubieran hecho algo? Cada seis meses se hacía una auditoría. Todo el tiempo se hizo auditoría. Jamás salió nada. Estas son pend*jadas de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución. Yo les digo si alguna cosa yo hice mal, que me demanden. Y si me demandan quiero ver que lo comprueben”, señaló al conductor de televisión.

En vísperas de la llegada de Mauricio Culebro a la vicepresidencia de Tigres, el nombre de Ricardo Ferretti comenzó a acaparar las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que, según fuentes citadas en la columna del Francotirador, del diario Récord, Cemex habría iniciado una auditoría en Sinergia Deportiva así como en los Tigres, en mayo de 2021, por sospechas sobre malos manejos al interior del equipo.

Ricardo Ferretti continúo su carrera como entrenador con los Bravos de Ciudad Juárez (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

De acuerdo con los informes que circularon en aquel entonces, durante su participación en en la directiva de los felinos, Miguel Ángel Garza habría comprado varios futbolistas que se encontraban jugando a préstamo en diversos clubes de América del Sur. Al respecto, se mencionó la sospecha de que los jugadores involucrados pertenecieran a la persona física y no al equipo de San Nicolás de los Garza.

El suceso fue considerado de gran magnitud, por lo que incluso existía la posibilidad de que el Tuca Ferretti hubiera estado involucrado en los malos manejos, así como en inconsistencias en fichajes de jugadores que se integraron al equipo en la última parte de su gestión. Con el transcurso del tiempo, la directiva decidió quitarle la continuidad al proyecto del brasileño, aunque nunca se esclareció del todo la polémica que cimbró su trayectoria profesional.

“Durante 10 años, Sinergia Deportiva fue autosuficiente, no le pidió un peso a la institución grande. Don Alejandro Rodríguez y Don Miguel Garza, junto con Don Palomino, hicieron esta institución autosuficiente en Monterrey. Durante todo este tiempo, cuando Don Alejandro Rodríguez era presidente y teníamos un intermediario con Cemex, el señor Víctor Romo, no se hacía nada sin que ellos no lo supieran”, explicó.

En medio de los rumores sobre su salida del banquillo de la UANL diversos jugadores habrían amenazado con abandonar la institución (Foto-. Twitter/@10APG)

Con el rumor de una posible salida del Tuca Ferretti, trascendió que algunos jugadores, que actualmente conforman la plantilla, amenazaron a la directiva con salir de la institución en caso de que el estratega brasileño lo hiciera. Entre quienes apoyaron la continuidad del timonel se encontró André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez Alanís, entre otros. A pesar de ello, el 10 de mayo de 2021 se volvió oficial la salida de Ricardo tras una prolongada estancia de 10 años.

Durante su intervención, el actual entrenador de los Bravos de Juárez aseguró desconocer qué funcionarios promovieron su salida. Sin embargo, aseguró estar tranquilo por el recibimiento que la afición le ha tendido en el Estadio Universitario cada vez que ha vuelto a disputar un encuentro. Y es que en los últimos careos que ha tenido con Miguel Herrera en el Volcán, la tribuna le ha rendido extendidos homenajes hasta por cinco minutos.

Ricardo Ferretti llegó a Tigres, por tercera ocasión, en el año 2010. Alejandro Rodríguez y Miguel Garza le extendieron la invitación de dirigir a un equipo que había librado el descenso en dos ocasiones consecutivas. De esa forma, con un sólido trabajo y disciplina en el plantel, el Tuca se convirtió en el entrenador de la década al conquistar 10 títulos nacionales e internacionales y meter al equipo en la élite del balompié nacional.

