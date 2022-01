Tras sus retiros de River y Newell’s, Maxi Rodríguez, Ponzio y Scocco fueron presentados en sus nuevos clubes

Nueva etapa, nuevos colores: Scocco, Rodríguez y Ponzio con sus flamantes camisetas

La última temporada del fútbol argentino que tuvo a River Plate como su flamante campeón sufrió tres importantes pérdidas de jugadores icónicos para el ambiente local de amplia experiencia y trayectoria. Tanto Leonardo Ponzio como Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez decidieron dar por finalizadas sus carreras profesionales y, sin fallar a su palabra, tomaron la decisión de representar a sus clubes de barrio donde comenzaron a patear la pelota cuando eran pequeños.

El ex volante de marca del Millonario retornó a su ciudad natal de Las Rosas donde es vicepresidente electo del Club Atlético Williams Kemmis y la noticia reciente es que también será futbolista del primer equipo. “Bienvenido a casa, León. Leonardo Ponzio es nuevo refuerzo del verdinegro para la temporada 2022. El jugador que más títulos logró en la historia de River viene a cumplirse y cumplirnos el sueño de verlo jugar en el club que lo vio nacer. ¡Estamos muy felices y ansiosos por todo lo que se viene!”, redactó la cuenta oficial del club en sus redes sociales.

Ponzio ya lució su nueva camiseta

Además, en el mismo día de su presentación también aparecieron varios videos del futbolista ingresando con su pequeño bolso para arrancar los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros y también durante la misma práctica donde realizó los primeros trabajos físicos. Williams Kemmis disputa la Liga Cañadense de Fútbol y tendrá su debut el próximo domingo 13 de febrero en calidad de local frente al Club Atlético Correa en el estadio que Ponzio tiene una tribuna con su nombre.

El León arrancó su etapa como futbolista amateur en el club que lo vio nacer

Quien imitó los pasos del León fue Ignacio Scocco con la diferencia que logró convencer a su amigo Maximiliano Rodríguez a que lo acompañe en la aventura de representar los colores del Hughes Football Club. El cuadro ubicado en el sur de Santa Fe incorporó a dos refuerzos de lujo para la próxima temporada en la Primera A de la Liga Venadense de Fútbol. “Buen día para vos, que tenés a Nacho y Maxi en tu equipo. ¡Es oficial! Bienvenidos a casa”, presentó las redes a los dos jugadores.

A diferencia de Williams Kemmis, el fixture correspondiente a la temporada 2022 todavía no fue publicado y el debut de los ex Newell’s Old Boys todavía es una incógnita. Cabe destacar que los clubes no se pueden enfrentar entre sí a menos que ambos salgan campeones de sus respectivos torneos y acepten la invitación para disputar el Regional Amateur que da el acceso al Federal A.

La placa con la que Hughes presentó a sus refuerzos de lujo (Foto: @HughesFC)

SEGUIR LEYENDO: