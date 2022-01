La eufórica reacción de Mina Bonino en el gol de Valverde que le dio el triunfo al Real Madrid y la divertida amenaza previa

Mina Bonino y el círculo cercano del futbolista celebraron el 3-2 definitivo de manera eufórica

La nueva victoria del Real Madrid por 3-2 frente al FC Barcelona para acceder a la final de la Supercopa de España generó festejos en toda la familia de la Casa Blanca. Dentro de los autores de los goles del encuentro, el que significó la ventaja final tuvo como autor al uruguayo Federico Valverde que había ingresado a ocho minutos del final en el tiempo regular. Parte de la familia del volante de marca celebró de manera eufórica el tanto y se viralizó en las redes sociales poco tiempo después de finalizado el encuentro.

Mina Bonino, periodista deportiva argentina y pareja del futbolista, abrió la intimidad de su hogar para mostrar la celebración del quinto tanto del Clásico. Saltando sobre los sillones, gritando el gol de manera desaforada al nivel que decidió sacarse la remera mientras se movía por el living que tenía la televisión como epicentro. Una vez más tranquilos, acompañó el momento con un video de su hijo Benicio mirando la televisión mientras le hacían una entrevista a Federico una vez confirmada la presencia del Real Madrid en la final.

Poco tiempo más tarde, Bonino comenzó a publicar mensajes en las redes sociales felicitando a su pareja. “Vamos carajo. Sabe Dios todo lo que trabajas para que las cosas sucedan. Paciencia, trabajo y sobre todo el amor al club. Huevos nunca te faltan. Te amamos carajo, sos nuestro orgullo”, escribió la periodista en respuesta a la imagen del Pajarito celebrando el tanto junto a sus compañeros que se encontraban del lado de afuera de la cancha realizando el calentamiento previo.

Beni estuvo parado sobre la mesa mientras observaba la nota a su padre

Además reveló una conversación que tuvieron antes del pitazo inicial donde Mina le hizo una divertida amenaza a Federico ,o a “Fefi”, como lo tiene agendado. “Si no le pegas al arco cuando entras al área no contrato a Soledad. Y comemos todos los días comida preparada por mí. Así que pensalo”, le planteó ella con un aire de predicción de lo que más tarde sucedería en el duelo frente al Barcelona. Por otro lado, aprovechó para pedir que los hinchas del Merengue le den las gracias: “La que motivo bien soy yo así que me van agradeciendo eh”.

Sin embargo, evidentemente realizó una promesa ante la brillante actuación de su pareja y por eso ahora deberá cumplirla. “Amigos he prometido un par de boludeces así que me verán desconectada unos diez días de esta red social. Esto me pasa por arriesgar tanto. Los quiero”, redactó Bonino dándole punto final a esta feliz historia.

