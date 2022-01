Santiago Silva confirmó su fichaje por un equipo de la Liga Profesional a casi dos años de su último partido

Santiago Silva firmó con Aldosivi de Mar del Plata a los 41 años (@clubaldosivi)

El tiempo de espera y padecimiento se terminó para Santiago Silva. A casi dos años de su último partido, el goleador de 41 años confirmó que la próxima temporada la jugará en la Liga Profesional con la camiseta de Aldosivi de Mar del Plata.

El Pelado había sido recibido una discutida sanción tras haber dado positivo en un control antidopaje “una hormona más elevada de lo común” a raíz de un tratamiento de fertilidad que estaba llevando a cabo en ese momento. En abril del 2021 ya había recibido una habilitación provisional para volver a jugar, pero los tiempos legales se demoraron hasta que pudo sellar en este mercado de pases su retorno.

“Bienvenido Santiago Silva al Tiburón. El uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2022 con Aldosivi”, informó en sus redes sociales el combinado de Mar del Plata que tiene a Martín Palermo como director técnico.

Si bien Silva había sido suspendido de manera provisoria en agosto del 2019, el atacante que por entonces militaba en Argentinos Juniors firmó su última presentación oficial el 16 de marzo del año siguiente en un duelo ante Lanús por la Copa de la Liga. El último gol lo había registrado en febrero de ese 2020 contra Atlético Tucumán en la victoria 2-0 del Bicho en condición de visitante.

El Tiburón será el décimo equipo en el fútbol argentino para el atacante uruguayo que tuvo su primera experiencia en el país en el 2005 con la camiseta de Newell’s. Luego, pasó por Gimnasia de La Plata, Vélez, Banfield, Boca Juniors, Lanús, Arsenal, Talleres de Córdoba y la mencionada estadía en Argentinos Juniors.

Más allá de que la noticia de su doping positivo llegó cuando ya defendía los colores del equipo de La Paternal, el encuentro de las controversias se desarrolló el 12 de abril del 2019 cuando él militaba en Gimnasia de La Plata y enfrentó a Newell’s por la Copa de la Superliga.

“Cuando entre a una cancha voy a estar muy emocionado. Me voy a emocionar... Soy bastante duro pero tampoco soy una piedra. Voy a agradecer, como agradecía cada vez que entraba a una cancha desde cierta edad. Agradecía todos los partidos que me tocaba vivir dentro de una cancha. Y disfrutarlo porque soy un privilegiado. Ya cuando tenía 33 era un privilegiado de poderme mantener, tener esta constancia. Así que voy a estar muy eufórico. Me imagino muy eufórico”, se confesó ante Infobae meses atrás cuando estaba en plena batalla legal por lograr su habilitación. “Yo voy a seguir jugando al fútbol. No me van a retirar. Es muy fácil tirar la toalla, pero no”, había advertido.

