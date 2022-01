Los hermanos Benavides denunciaron errores en la hoja de ruta del Rally Dakar: “¡Ha sido un desastre!”

Kevin y Luciano Benavides en acción (ASO)

Se completó la etapa 1 del Rally Dakar 2022 que se disputa en Arabia Saudita con un tramo cronometrado de 333 kilómetros en Hail que presentó inconvenientes con la navegación según informaron varios pilotos entre ellos los hermanos Kevin y Luciano Benavides, referentes en motos. No fueron los únicos ya que el español Carlos Sainz también se perjudicó en la categoría autos.

Con un prólogo de solo 19 kilómetros de este sábado no hubo muchas conclusiones para sacar y fue por eso que la parte B de la etapa 1 fue el arranque de la verdad para la 44ª de la carrera más dura del mundo, recorrido que se completó este domingo. Llamó la atención verlo a Kevin Benavides, actual campeón en las motos, verlo en el puesto 14º con su KTM, el equipo referencia en el tercer milenio en el Rally Dakar. Lo propio a su hermano Luciano, que con su Husqvarna del equipo oficial fue 38º.

Al llegar al campamento de Hail, Infobae habló con los hermanos salteños quienes apuntaron a errores en la hoja de ruta en los puntos de paso obligatorio y luego del reabastecimiento. Ambos mostraron su bronca por lo ocurrido.

“Fue una jornada difícil hoy, en la cual hubo un par de errores en el roadbook (hoja de ruta), no estaban correctas para poder encontrar uno de los way point (punto de paso obligatorio). Nos hemos visto afectados varios pilotos de diferentes equipos, perdimos muchísimo tiempo ahí así que no era la mejor manera de empezar el día uno”, aseguró Kevin.

Nasser Al-Attiya lidera en autos y manda en la clasificación general del Rally Dakar 2022 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Yo venía haciendo muy bien mi carrera hasta el refueling (punto de abastecimiento). Pero ahora acabo de llegar al bivouac, a poner la cabeza en bien tranquila y después hablaremos con los equipos a ver qué pasa”, agregó el ganador del Rally Dakar 2021, también en Arabia Saudita.

Sobre si van a hablar con las autoridades, respondió que “seguramente hablarán los team-manager de cada uno de los equipos, porque como digo, somos varios pilotos y de diferentes equipos así que no sé, veremos qué es lo que pasa”.

En tanto que Luciano Benavides, indicó que “sí, hoy he largado tercero así que soy uno de los más perjudicados del error que ha habido en el roadbook, he estado ahí junto a Ricky Bravec, Toby Price, bueno, la mayoría de los pilotos nos hemos perdido más de una hora. No es la forma más linda de empezar la carrera así que nada, veremos a ver qué pasa ahora y si es así el resultado tendremos que dar vuelta la página rápido y seguir para mañana”.

“Hemos estado dando el ciento por ciento en cada etapa y después del refueling encontrarse con un error y una nota que no coincide, obviamente te frustra, más si los pilotos de atrás vienen nos han cortado tanto tiempo. Ha sido un desastre”, sentenció el menor de los Benavides.

El Rally Dakar no perdona a nadie: Stéphane Peterhansel, el más ganador de la historia sufrió la rotura de la suspensión trasera izquierda de su Audi eléctrico (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En su categoría el australiano Daniel Sanders (KTM) se llevó la victoria y manda al terminar la primera etapa. Lo escoltan el chileno Pablo Quintanilla (Honda) y el austriaco Matthias Walkner (KTM).

Detrás de los hermanos Benavides, los otros argentinos fueron Diego Noras (52º) y Joaquín Debeljuh Taruselli (62º).

En cuatriciclos Manuel Andújar se retrasó y no pudo mantener el liderazgo conseguido el sábado tras ganar el primer tramo de velocidad. El actual campeón de la especialidad terminó décimo. El triunfo correspondió al lituano Laisvydas Kancius y detrás llegaron el chileno Giovanni Enrico y el ruso Aleksandr Maksimov. Cuarto fue el mejor argentino, Pablo Copetti (nacido en Córdoba y nacionalizado estadounidense), delante del mendocino Francisco Moreno. Todos los competidores mencionados corren con Yamaha.

En autos el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) marca el rumbo y lo escoltan el francés Sébastien Loeb con el prototipo del Bahréin Raid Xtreme y el checo Martin Propkop con un prototipo Ford.

Mientras que el español Carlos Sainz también tuvo inconvenientes con la navegación y llegó a la meta en la posición 27º con el Audi eléctrico, el auto que se roba todas las miradas en esta edición.

Los cuatriciclos se disponen a largar la segunda parte de la etapa 1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En esta categoría hay buenas actuaciones de los argentinos. Lucio Álvarez fue cuarto con su Toyota Hilux y Sebastián Halpern resultó sexto con el Mini del equipo X-Raid Mini JCW Team. En tanto que Orly Terranova terminó undécimo con el prototipo del Bahréin Raid Xtreme y Juan Cruz Yacopini, 13º con otra Toyota Hilux.

En camiones hubo un 1-2-3 de los camiones rusos de Kamaz con Dmitry Sotnikov. Eduard Nikolaev y Anton Shibalov.

Por último, en UTV quedó adelante el polaco Aron Domzala, quien lideró el 1-2 de Can-Am delante del estadounidense Austin Jones. El podio lo completa el polaco Michal Goczal (Cobant).

El segundo tramo se desarrollará este lunes entre Hail-Al Artawiya, con 568 kilómetros totales de los cuales 338 serán cronometrados. Tras la fuerte lluvia del sábado y tras haberse inundado el predio donde se iba a ubicar el campamento de Al Artawiya, el próximo parque de asistencia del Rally Dakar 2022 será en Al Qaysumah.

SEGUIR LEYENDO