Para Andrés Lillini, la cantera será prioridad para el Clausura 2022 antes que refuerzos extranjeros

Aug 11, 2021; New York, NY, USA; Pumas UNAM head coach Andres Lillini talks with forward Gerardo Moreno (13) during the first half against New York City FC at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

El inicio del Clausura 2022 de la Liga MX se acerca y los clubes mexicanos se encuentran en proceso de pretemporada con partidos amistosos y la configuración de la plantilla. Los Pumas no son la excepción, sin embargo, su entrenador Andrés Lillini dejó entrever la posibilidad de mantener el mismo plantel para el siguiente semestre sin algún refuerzo de renombre.

El técnico argentino aseguró que su reto independientemente de si llegan o no nuevos jugadores, es el de sacar el mejor rendimiento de cada uno de sus elementos. Lillini también dijo ser consciente de la realidad del club y es por ello que el tema de las contrataciones lo deja en manos de los directivos, mientras que él se enfocará en impulsar a los futbolistas desarrollados en la cantera.

“Ellos saben si hace falta reforzar al equipo o si no. Si hay un extranjero de calidad vendrá a aportarnos y mi gran trabajo y desafío es potenciar a los jugadores. No nos hemos puesto tercos en posiciones o nombres porque sabemos la situación. La directiva saben lo mismo que yo porque están diario acá y el club es muy chiquito adentro. No hay presión de ningún lado. Si viene un refuerzo se verá, pero de la directiva no tengo nada”, declaró en entrevista para ESPN.

Foto de archivo de jugadores de Pumas UNAM celebrando un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México. 7 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

Juveniles como Alan Mozo se han consolidado en el primer equipo de los universitarios como resultado de una intención que tratar de volver a convertir a Pumas en un exportador de juveniles. “Yo creo que vamos a seguir por esta línea. De respetar los procesos de fuerzas básicas ahora que tienen más minutos”, comentó Andrés.

Sobre los fichajes para el próximo semestre, Lillini volvió a recalcar que es la dirección deportiva quien valora las mejores opciones: “en el tema de extranjeros no sé, Miguel Mejía Barón y el presidente son los que se manejan con ese tema y de mi parte es darle continuidad a lo que hemos hecho porque somos más sólidos”.

Pumas finalizó concluyó el 2021 clasificándose a las semifinales del Grita México en un torneo en donde su rendimiento como equipo fue de menos a más. Nombres como Mozo y Juan Ignacion Dinenno fueron los más destacados, por lo que una salida del club es posible ante el interés de otros conjuntos. No obstante, Lillini aseguró que aún no existen ofertas formales.

“No, nada. Recién bajé de una junta con el presidente y formal no tienen nada por nadie. Solo por mí y dije que no. No, es mentira, solo era broma. El presidente me dijo que todos están tranquilos y van a continuar en el club. Leopoldo me dijo que me quede tranquilo porque nadie se quiere ir y para las renovaciones van más fácil” concluyó.

