La salud de Juan Ignacio Chela: lo operaron de un aneurisma cerebral y le colocaron dos stents

Juan Ignacio Chela dio detalles de la operación que debió atravesar (@juanichela)

El ex tenista Juan Ignacio Chela fue sometido a una operación por un aneurisma cerebral en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento incluyó la colocación de dos stents. La noticia fue confirmada por el propio protagonista este lunes a través de sus redes sociales. El actual entrenador de Diego Schwartzman explicó que se encuentra recuperándose y que está en buen estado general.

“Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa”, escribió Juani en su cuenta de Twitter. Luego, agregó: “Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto. Saludos, Juan”.

La publicación con la que Chela, de 42 años, compartió los detalles de su estado de salud recibió inmediatamente una gran cantidad de mensajes de apoyo y de deseos de pronta recuperación de parte de sus fanáticos. Cabe destacar que en su cuenta de Twitter el ex tenista tiene más de medio millón de seguidores. Luego, replicó este posteo en Instagram, donde volvió a tener una afectuosa respuesta.

Los tuits de Juan Ignacio Chela con los detalles de su estado de salud

En la actualidad, Chela se desempeña como entrenador de Diego Schwartzman, que ocupa el puesto número 14 del ranking ATP y que la semana pasada llegó hasta los cuartos de final en el Masters 1000 de Indian Wells. “Hasta este año siempre fue mejorando Diego en el ranking. Y los objetivos que pusimos prácticamente los fue cumpliendo todos. Ahora buscamos sostener y estar cerca del Top 10″, dijo el nacido en Ciudad Evita en una entrevista reciente con ESPN al ser consultado sobre las metas que se plantean a corto plazo con el Peque como equipo de trabajo.

Chela ha sido una de las caras destacadas de la denomina Legión Argentina que brilló en el circuito internacional de tenis a principios de los 2000. Durante su carrera, el Flaco ganó seis torneos ATP y llegó a estar número 15° en el escalafón. Tras su retiro profesional en 2012 se volcó al mundo del espectáculo y estuvo al frente de varios ciclos en TV y radio. Además, ganó popularidad por su humor en las redes sociales. En 2017 volvió al mundo del tenis como coach de Schwartzman, a quien acompaña en gran parte de sus viajes alrededor del mundo.

SEGUIR LEYENDO: