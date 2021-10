Marcelo Gallardo decidió no dar más conferencias de prensa post partido: los motivos

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa

En las últimas horas se dio a conocer una inesperada y drástica medida que tomó Marcelo Gallardo de cara a la recta final del torneo. El director técnico decidió no brindar más conferencias de prensa luego de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol.

¿Los motivos? La virtualidad. El entrenador, como ya quedó en evidencia en el pasado, no se siente a gusto con la nueva modalidad que rige dentro del torneo local producto de la pandemia del coronavirus.

Actualmente, los periodistas deben enviar un mensaje con sus preguntas y un encargado de prensa las lee, para que luego el Muñeco las responda. De esta manera, el DT no observa la cara y ni los gestos de la persona a la hora de consultarlo sobre situaciones del partido o del plantel.

Vale destacar que esta medida no se aplicará para la previa a los partidos, ya que estas dependen del club, quien desde hace un tiempo dispuso una modalidad presencial (con distanciamiento obligatorio, uso de barbijo y otros cuidados pertinentes).

“No se hará por el momento todo lo que sea virtual. Sí se harán las conferencia de prensa en Ezeiza, que tenemos una modalidad que la podemos hacer con gente presente. Como todavía no se aprobó hacerlo con periodistas en la Liga Profesional, se tomó la decisión de no hacer más lo que sea virtual”, le explicaron a Infobae desde el club.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: