“Vamos a recuperar la memoria de ganar”: técnico del Cruz Azul va por el trofeo de Campeones Cup

Fotografía de archivo en la que el entrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso, dirige a su equipo ante Pachuca, durante el partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano realizado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE/José Méndez

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, brindó una conferencia de prensa previo al juego que su equipo sostendrá en contra del Columbus Crew de la Major League Soccer por el título de la Campeones Cup. El peruano aseguró que la Máquina saldrá con la mentalidad de levantar el trofeo y, de paso, aprovechar el momento para mejorar en el torneo de Liga.

El conjunto cementero ya se encuentra en territorio estadounidense para disputar la final de la Campeones Cup, torneo que enfrenta a los mejores clubes de las ligas de México y Estados Unidos. El partido se llevará a cabo esta noche en punto de las 19:00 horas en el Lower.com Field en Ohio.

“Vamos a recuperar la memoria de ganar algo importante y meternos de lleno al cierre del torneo en México. Tenemos una linda oportunidad de seguir haciendo historia con un torneo más y un título distinto. Creo que hay que aprovechar los momentos y es un buen momento para todos seguir haciendo historia y seguir sumando títulos en la vitrina”, aseguró Reynoso.

Fotografía de archivo en la que se observa a Lucas Passerini (c) de Cruz Azul festejar el gol anotado junto a sus compañeros, durante un partido por la jornada 9 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. EFE/Carlos Ramírez

Además, el entrenador peruano reconoció que el equipo busca ganar para obtener un impulso anímico que los ayudé a mejorar en el campeonato local y respaldó a todos sus jugadores. Los celestes marchan séptimos en la clasificación con catorce unidades en diez jornadas en las que no han podido mantener una regularidad de resultados (tres triunfos, cinco empates y dos derrotas).

“Siempre intento remarcar que los jugadores no son robots, a veces, como todos en la vida, tenemos altas y bajas y no es momento como para crucificarlos, ni en el elogio agrandarlos de más. Creo que esa comunicación ha sido muy asertiva de ida y vuelta y a nadie se le olvida jugar, mucho tiene que ver el colectivo y en lo colectivo hemos tenido altas y bajas, eso a veces hace que se potencie o disminuya la calidad de un jugador”, dijo el entrenador y añadió: “me quedo tranquilo en que todos confiamos en todos hoy y en los momentos más complicados, por suerte no hay dudas”.

Un torneo sin reconocimiento oficial

Los jugadores convocados por Cruz Azul para disputar la tercera edición de la Campeones Cup. Foto: Twitter @CampeonesCup

La Campeones Cup es un torneo que no cuenta con el aval del máxima organismo de la región, es decir, la Concacaf no la reconoce como una competencia oficial. En realidad, la idea de este campeonato surge de la intención de ambas ligas de crear espacios en los que se puedan enfrentar los mejores de sus clubes.

Hasta la fecha, se han realizado dos ediciones de la copa con un saldo equilibrado. En 2018, fueron los Tigres de Ricardo Ferretti los encargados de levantar el trofeo por primera vez cuando vencieron por tres goles a uno a Toronto. Un año más tarde, la MLS empató el palmarés al vencer el Atlanta United tres goles a dos al América de Miguel Herrera. En 2020 no se disputó el torneo debido a que se canceló por motivos de la pandemia de Covid-19.

Finalmente, Reynoso tuvo palabras para referirse a su rival y en general al nivel de competencia que exige enfrentarse a los equipos de la liga estadounidense: “es indudable que en este caso la MLS va creciendo, no podemos demeritar lo que vienen haciendo, en los 90 había diferencia importante, goleadas, pero hoy es otro momento, la intensidad, agresividad, los extranjeros que traen, hace que cada vez se acerquen más, hoy es un periodo de inversión para ambas ligas, crece la rivalidad”.

