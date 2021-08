Mala noticia para River: Matías Suárez fue desafectado por lesión y ya son once las bajas para visitar a Sarmiento

Matías Suárez fue desafectado por una lesión y no podrá jugar ante Sarmiento este lunes en Junín (Fotobaires)

Matías Suárez fue desafectado de la convocatoria para el encuentro ante Sarmiento de Junín y River Plate ya suma once bajas para el encuentro correspondiente a la novena fecha de La Liga Profesional. “Sinovitis de rodilla derecha”, indicó el parte médico del elenco millonario, que enfrentará al Verde este lunes desde las 19 en el Estadio Eva Perón y con arbitraje de Facundo Tello.

De esta manera, serán diez las bajas en el equipo de Marcelo Gallardo entre lesionados y convocados a sus respectivas selecciones para las Eliminatorias Sudamericanas. Matías Suárez se suma a las otras ausencias por lesión de Javier Pinola, Jonatan Maidana, Fabrizio Angileri y Nicolás De La Cruz; mientras que Robert Rojas y Héctor Martínez (Paraguay), Paulo Díaz (Chile), Franco Armani y Julián Álvarez (Argentina) integran las listas de sus selecciones.

Además, si bien Leonardo Ponzio recibió hace algunos días el alta médica de su miocarditis producto del COVID-19, aún no está en perfectas condiciones físicas y tampoco forma parte de la nómina.

El parte médico de River Plate por la lesión de Matías Suárez

Matías Suárez ya había sufrido una sinovitis (inflamación de la membrana sinovial) en la misma zona en abril de este año. Habrá que aguardar a que se desinflame la zona, por lo que está en duda para el próximo encuentro como local ante Independiente, el domingo 5 de septiembre en el estadio Monumental. La baja del ex delantero de Belgrano de Córdoba es sensible no sólo por lo que significa el futbolista para Gallardo en el andamiaje del equipo, sino porque ante Sarmiento cuenta con muchas ausencias que lo obligaron al DT a concentrar futbolistas de la reserva por falta de marcadores centrales.

Artículo en desarrollo...