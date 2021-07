Alejandra Valencia: una oportunidad histórica para el tiro con arco mexicano

Su tercera odisea en los Juegos Olímpcios podría ser decisiva. Alejandra Valencia ha coleccionado un sinfín de medallas en multitud de competencias. Hasta ahora, el podio olímpico le ha sido esquivo). (Foto: Twitter@micozito)

La precisión es capital para triunfar en el deporte de alto rendimiento. Pero, en el tiro con arco, esta cualidad esto todavía más valiosa. Un centímetro de distancia puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Alejandra Valencia, que va por sus terceros Juegos Olímpicos, lo sabe muy bien . En los últimos años se ha convertido en el rostro de la arquería mexicana. Después de quedarse muy cerca del podio en Río, se le presenta la oportunidad definitiva para ganar una medalla y para instalar a México definitivamente entre las potencias de la disciplina. En todas las competencias ha dejado claro su talento. La magna justa es, sin embargo, su deuda pendiente.

Londres 2012 fue su primera experiencia olímpica. Su idilio con el arco nació por casualidad. Su hermana, que competía en ciclismo, había sufrido un accidente. Alejandra fue a pedir ayuda la sala donde se practicaba tiro con arco. En ese momento, el magnetismo hizo su trabajo. Su profesor de deportes adviritó ese gesto y la invitó a formar parte del equipo de tiro con arco. Desde ese momento, no hubo vuelta atrás. El arco se había integrado a su destino y jamás le soltaría.

“Al tiro con arco no lo considero como un deporte, sino como parte de mí. Porque aunque quiera, no puedo dejar de hacerlo, lo he intentado para saber qué se siente no entrenar, pero se siente muy feo”, mencionó en una entrevista para la Universidad de Sonora, su alma mater. Y es que Alejandra ha sabido compaginar el deporte con sus estudios, pues cursó la licenciatura en Diseño Gráfico.

Por accidente. Así comenzó Alejandra en la arquería. Su hermana tuvo un accidente de ciclismo y ella, para buscar ayuda, acudió a la sala de tiro con arco. Ya no hubo vuelta atrás. (Foto: Cuartoscuro)

Su debut en las grandes competencias dejó claro que su talento era inhato. Obtuvo dos oros en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, uno individual y otro en parejas junto a Aida Román. En Londres quedó lejos de la pelea por medallas, pero su participación mantuvo en vilo a todos los mexicanos que descubrieron gracias a ella y a sus compañeras lo apasionante que puede llegar a ser el tiro con arco. En Río 2016 Alejandra volvió a estar muy cerca de la medalla. En el duelo directo por el bronce, la sonorense cayó ante la corenaa Kun B. Previamente, había caído en semifinales con la alemana Lisa Ulruch. A pesar de la derrota, estos juegos ratificaron que Alejandra estaba entre las mejores competidoras del mundo.

Para los Juegos Centroamericanos de 2018, en Barraquilla, Valencia firmó una actuación perfecta. Consiguió tres medallas de oro: individual, por equipo y por equipo mixto. Un año más tarde, en los Panamericanos de Lima, dejó claro que su buen momento no se tenía límtes. Se hizo de tres mnedallas, una de cada color, y se encaminó así como firme candidata a pelear por una presea en la justa asiática. En 2018, finalizó el año en el tercer lugar del ranking mundial. Desde 2019 se calificó para Tokio 2020 de forma individual y en 2021 firmó su asistencia por equipos junto a Aida Román y Ana Paula Vázquez.

Las tres medallas de Lima. Valencia se ha cansado de ganar en todas las competencias. En los Panamericanos de 2019, obtuvo tres preseas de los tres colores. (Foto: Twitter@micozito)

Alejandra conoce al triunfo en primera persona. Siempre que se ha colgado el arco el destino la ha dirigiado al éxito. Pero también sabe que, para pasar a la historia de forma incontestable, tiene que triunfar en unos Juegos Olímpicos. Para bien y para mal, todo se trata de Tokio. Ahí se sintetizan todas y cada de las horas de competencias y de entrenamientos. Todas las medallas que ha conseguido la garantizan ya un lugar selecto en la arquería mexicana. Pero una medalla en Juegos Olímpicos le llevaría a un nivel que nadie en su disciplina ha logrado antes. Alejandra Orozco, en Tokio, podría ser la primera y la única.





