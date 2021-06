Nicolás Capaldo marcó un golazo ante el campeón griego en su primera semana en el Red Bull Salzburgo

Golazo de Capaldo en Red Bull Salzburgo

Nicolás Capaldo anotó un verdadero golazo en la victoria de su equipo, el Red Bull Salzburgo de Austria por 3-0 al Olympiacos de Grecia. De cara al comienzo oficial de las competencias europeas de Liga, el mediocampista argentino convirtió en un amistoso de preparación ante el campeón griego en su primera semana de trabajo con su nuevo equipo.

El mediocampista de 22 años anotó el segundo tanto del elenco austríaco, a los 35 minutos de la primera mitad. El partido se disputó en la ciudad de Bamberg, Alemania, donde Red Bull Salzburgo inició labores de pretemporada el pasado domingo, según indicó la propia institución austríaca.

Capaldo, quien fue transferido en una suma cercana a los 5,5 millones de euros, no había podido marcar ningún tanto en los 65 encuentros oficiales que celebró con la camiseta azul y oro, desde su debut en Primera División, en febrero de 2019.

El volante pampeano también había jugado el primer ensayo de la pretemporada, que se saldó con triunfo 3-1 sobre Dun Streda, de Eslovaquia. En ese encuentro, Capaldo comenzó de titular y jugó un tiempo, hasta que fue reemplazado por el francés Antoine Bernede.

El nuevo amistoso del equipo austríaco será el sábado de la próxima semana frente a Monaco de la liga francesa de fútbol.

Nicolás Capaldo celebra su primer gol en el Red Bull Salzburgo (@RedBullSalzburg)

Vale recordar que Nicolás Capaldo no será cedido por Red Bull Salsburgo al seleccionado olímpico que desde el 22 de julio empezará a competir en los Juegos de Tokio 2020. “El jugador Nicolás Capaldo no fue cedido por el Red Bull Salzburgo, por lo que no forma parte del plantel nacional”, informó oficialmente la AFA en su cuenta de Twitter.

De todas maneras el director técnico Fernando Batista está trabajando en el predio de AFA, en Ezeiza, con 26 futbolistas, de los que deberá apartar a 8 para conformar la nómina definitiva de los que viajarán a la capital japonesa.

Una vez en Japón, el representativo nacional Sub 23, que cuenta como uno de los mayores a Lucas Alario (otro es el arquero Ledesma), debutará en los Juegos Olímpicos el jueves 22 de julio a las 7.30 (hora argentina) frente a Australia, en Sapporo, inaugurando el Grupo C.

Su segundo compromiso lo afrontará el domingo 25 de julio ante Egipto, desde las 4.30, también en Sapporo, mientras que cerrará esa primera fase de grupos el miércoles 28 frente a España, desde las 8, en Saitama.

Los otros tres grupos del fútbol olímpico están conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México y Francia.

Grupo B: Nueva Zelandia, Corea del Sur, Honduras y Rumania.

Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.

SEGUIR LEYENDO: