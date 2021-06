Un día con un sueño olímpico argentino: Martina Dominici, de empezar gimnasia por “ser muy inquieta” a trabajar 40 horas por semana para llegar a Tokio

Camino a Tokio 2020 - Martina Dominici - Entrevista

Hace poco más de una década, la familia Dominici ya no sabía qué hacer con la incansable Martina. Hasta que a una de las abuelas se le ocurrió ir con la nena de 6 años a un club donde se practicaba gimnasia artística. “Me llevaron a probar porque era muy inquieta, me gustaba colgarme de todos lados”, fueron las palabras que utilizó la gimnasta para contarle a Infobae cómo se inició en una de las disciplinas más complejas del movimiento olímpico.

Dentro de un mes, Martina Dominici será una de los tantos atletas argentinos que desfilarán en la ceremonia de apertura de Tokio 2020 en el estadio Olímpico de la capital de Japón. “Voy a disfrutar de estar ahí desde el día 1”, dijo la gimnasta a la que ni siquiera la pandemia la detuvo. Es más, la postergación de los Juegos Olímpicos fue positiva porque le permitió detenerse tras un ritmo vertiginoso que comenzó en 2018 cuando se sumó a la selección mayor argentina. “Venía con un ritmo muy, muy alto, entonces esto le permitió frenar, tomar aire y volver a empezar”, analizó su entrenadora Agustina Mignone, un bastión en la carrera de Martu.

A sus 19 años, Dominici tendrá su estreno olímpico. Será la deportista más joven de la delegación argentina, pero al mismo tiempo, se planteó un objetivo ambicioso para ser una atleta que estuvo 15 meses sin competir y que se entrenó en la terraza de su casa hasta que volvió a pisar el gimnasio. “Si se puede, clasificar a la final All Around”. Eso es lo que buscará Martina: meterse entre las 24 mejores gimnastas del mundo en una prueba que será un antes y un después para su naciente carrera.

- ¿Cómo estás después de haber estado tanto tiempo sin competir y con la postergación de los Juegos Olímpicos?

- Como que se fue acumulando todo. Las ganas, los nervios previos al torneo, pero creo que nos dio un descanso y pudimos proyectar más dificultad en las series y llegar mejor, dentro de todo, a Tokio. Así que por una parte fue positivo.

- ¿Sentís que te sirvió tener un año más de aprendizaje, de esto que hablamos de probar cosas nuevas y subir el nivel de exigencia?

- Creo que me sirvió. Frenar, descansar. Empezar con más ganas, me permitió proyectar cosas con más ganas para este año.

- Para los que te van a ver competir por primera vez en Tokio, ¿cómo fueron tus inicios con la gimnasia?

- Empecé a los 6 años. En un club que se llama Club Gimnástico Norte, que es el mismo al que voy ahora, y me llevaron a probar porque era muy inquieta, me gustaba colgarme de todos lados. Y después fui creciendo de a poco: fui a torneos nacionales, después ingresé en el nivel élite y de ahí ya fui a torneos sudamericanos, panamericanos hasta llegar al Mundial. Y bueno, ahora a los Juegos.

Martina Dominici hará su debut en los Juegos Olímpicos (Diego Barbatto)

- Mientras iba creciendo tu carrera, en algún punto dijiste ‘quiero representar a mi país en los Juegos Olímpicos’

- Sí, creo que cuando entré al nivel élite mi sueño era ir a un Mundial o los Juegos Olímpicos. El Mundial lo pude cumplir y ahora estoy con el objetivo de los Juegos.

- ¿Y cuándo sentiste que la clasificación a Tokio estaba cerca?

- Fue en el 2018, en mi primer año de mayores, y ya como que se iba acercando la fecha. Ya el 2019 fue un año de muchos nervios, muchas presiones, porque era el objetivo a lograr.

- ¿Cómo es un día en tu rutina de gimnasia?

- Antes entrenaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero ahora con el tema de la pandemia entreno de 8 a 14, 14.30. Todo de corrido. Sin descanso, porque nos pusieron esos horarios por protocolo. Empezamos con una parte física, después hacemos, más o menos 45 minutos por aparato, y otra parte extra en el gimnasio o con alguna profesora de danzas. Seis veces a la semana.

- ¿Cómo te llevas con la “fama” de ya ser una protagonista del deporte argentino?

- Creo que todavía soy muy chica porque recién empiezo, pero está bueno y es un orgullo poder representar a Argentina en los torneos de más nivel y estar formando parte del equipo.

- ¿Qué te propones en los que serán tus primeros Juegos Olímpicos? ¿Vas con un objetivo especial, buscás algo en particular?

- Voy a disfrutar de estar ahí desde el día 1. Y después, si se puede clasificar a la final All Around, es el objetivo principal.

Como bien lo dice Martina, ella competirá en los cuatro aparatos de la gimnasia: suelo, salto, paralelas y viga. Entre el sábado 24 y el domingo 25 de julio se mudará de la Villa Olímpica al Centro de Gimnasia en Ariake, una de las nuevas sedes construidas para la segunda edición olímpica en suelo japonés. Tras su irrupción en 2018, cuando fue la mejor gimnasta en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, su crecimiento siguió un año más tarde en los Panamericanos de Lima y en el Mundial de Stuttgart, donde se aseguró la plaza olímpica.

Martina junto a su entrenadora, Agustina Mignone (Diego Barbatto)

Mientras suena la música en el gimnasio del CeNARD, Agustina Mignone se sentó junto a Infobae para repasar cómo fue contener a Martina tras la suspensión en 2020 de los Juegos y qué se plantearon junto a su gimnasta para competir en Tokio.

- ¿Cómo sobrellevaron con Martina esta situación de la pandemia y el hecho de que todo se estiró más de un año?

- Fue una situación muy difícil. Lo principal fue acompañar a Martina en este proceso de postergación de los Juegos. Pasamos por varios momentos, pero gracias a Dios Martu está siempre muy bien acompañada desde el cuerpo técnico, desde la parte de su psicólogo, de su familia, amigas, entonces la verdad es que, si bien fue difícil al principio, creo que supimos buscarle la vuelta y que Martina pudiera llegar con rutinas nuevas y de mayor complejidad a los Juegos Olímpicos.

- Más allá del escenario negativo, ¿creés que pudieron aprovechar este año de más en el trabajo?

- Creo que Martina llega con un año más de experiencia. Y no sólo de experiencia. Fue parar un poquito. Venía con un ritmo muy muy alto, entonces esto le permitió frenar, tomar aire y volver a empezar. Si bien no competimos desde octubre de 2019, esa es la parte negativa. Lo positivo fue tener un parate, creo que necesario, para que ella volviera renovada y con más ganas.

- ¿Qué esperás de su participación en Tokio?

- Principalmente, no sé si es lo que espero o quiero, es que Martina vaya a disfrutarlo. Hace 12 años que destina su vida a este deporte con mucho compromiso, con mucha pasión. Y lo que yo espero y quiero es que ella lo disfrute y que, realmente, encuentre en el olimpismo su modo de vida. Y a nivel técnico, tenemos objetivos. Uno muy ambicioso que es poder acceder a la final All Around, que son las 24 mejores gimnastas. En el último Mundial quedó 31°, no quedamos muy lejos, pero tampoco estamos tan cerca. Pero si no se logra, lo principal es que ella quiera ir por más. Quiera ir por París 2024, que creo que ahí va a ser su pico de rendimiento. Con una preparación mucho más normal que la que pasamos.

- Imagino que vos también vas a cumplir un sueño en Tokio, algo que buscaste toda tu carrera

- Va a ser una emoción muy grande. Para todo entrenador que está en el alto rendimiento, claramente va a ser una experiencia que no me voy a olvidar, por eso te digo que el objetivo es disfrutarlo por el camino transitado, que fue todo paso a paso. Es eso, no perder de vista que es deporte, el deporte puede fallar, pero que lo más importante es querer ir por más.

Dominici durante el entrenamiento en paralelas (Diego Barbatto)

Luego del largo parate por la pandemia de COVID-19, Dominici volvió a competir. Y lo hizo en gran nivel. Ganó cinco de las 10 medallas que consiguió el equipo argentino en el Panamericano de gimnasia que se llevó a cabo en junio pasado en Río de Janeiro. Se quedó con la dorada en la prueba de salto, fue segunda en suelo y en all around, mientras que consiguió el tercer puesto en asimétricas y compartió ese mismo lugar en el podio con el resto del conjunto femenino en la prueba por equipos.

- ¿Sos de mirar a tus rivales, te gusta seguirlas por la TV o en las competencias?

- Sí, cuando estoy en los Mundiales me gusta mirar de todo, y más si estoy en la misma rotación. A las de Estados Unidos, las europeas, Rusia, Bélgica, me gusta verlas.

- ¿Y qué podemos decir de Simone Biles?

- Va más allá de la gimnasia. Superó todo. No hay nadie que le pueda ganar, pero está buenísimo. A mi me gusta verla… En vivo es tremendo.

- ¿Intentaste copiar algo de Biles alguna vez?

- Todavía no llegué (risas).

- ¿Qué expectativa tenes de vivir por primera vez en una Villa Olímpica?

- Es disfrutar del día 1. De poder estar ahí. Aprovechar para sacarse fotos, conocer diferentes deportistas. Creo que va a ser una experiencia muy linda.

- ¿Cómo definirías ser deportista olímpico en Argentina?

- En mi caso es un sueño llegar ahí. Desde chica. Y es un orgullo para mí, es como haber podido cumplir un objetivo y representar a mi país, esa parte es muy importante.

- En la previa a competir, ¿tenés alguna cábala? ¿Te gusta escuchar un tema o artista en particular, llevás algo especial en el bolso?

- Depende mucho del torneo. Si queda lejos el gimnasio, voy escuchando música para concentrarme. Trato de seguir siempre los mismos pasos.

Martina está en la recta final de su camino a Tokio 2020. Antes de llegar a Japón, viajará con destino a Bélgica para entrenarse en Europa y ajustar lo necesario en las rutinas para lo que será una experiencia inolvidable para su carrera deportiva. Una que nació casi sin querer gracias a la nona y que se transformó en un estilo de vida único.

La prueba de salto, otro de los aparatos en los que Martina competirá en Tokio 2020 (Diego Barbatto)

Agustina Mignone te cuenta las claves de la gimnasia

Camino a Tokio 2020 - Martina Dominici - Tips sobre su deporte

La entrenadora de Martina Dominici, que también tendrá su primera experiencia, aprovechó la cámara de Infobae para explicar en tres pasos básicos los aspectos principales de cada aparato de la gimnasia femenina. “Tener una carrera veloz”, es una de las características necesarias para completar una buena performance en salto.

Si hablamos de las paralelas, para Agustina, “ser muy precisa a la hora de terminar la rutina”, es uno de los detalles principales para completar una buena rutina. En viga, “la mente fría para no caerse”, puede hacer la diferencia en uno de los aparatos más complejos de la gimnasia femenina. Ya en suelo, Mignone tomó nota y destacó que en suelo, “la gimnasta transmita a través de la música aquello que quiere expresar”.

Ping pong: cuánto sabe Martina Dominici de la historia olímpica

Camino a Tokio 2020 - Martina Dominici - Cuestionario olímpico

