El presidente del PSG rompió el silencio: la charla con Laporta sobre Messi, los rumores de la salida de Neymar y el aviso al Real Madrid por Mbappé

El presidente del PSG rompió el silencio (Reuters)

La intensa temporada en medio de la pandemia por coronavirus llegó a su fin para los clubes más importantes de Europa, quienes ya planean la siguiente de cara al próximo período de fichajes el cual pareciera traer muchas sorpresas.

Sin embargo, desde París el presidente de la entidad Nasser Al-Khelaïfi quiso adelantarse a los rumores que podrían comenzar a circular y fue determinante a la hora de hablar de sus dos máximas estrellas Kylian Mbappé y Neymar. Además confirmó que hay un interés real por Lionel Messi y que incluso existió un diálogo directo con la dirigencia del club azulgrana.

En declaraciones al periódico deportivo L’Equipe, el mandatario qatarí reconoció que mantuvo una charla con Joan Laporta: “No hablo de negociaciones en curso, como he dicho. Además, le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en el final de su contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a negociar con él”.

Al-Khelaifi habló sobre el interés por Lionel Messi (Reuters)

“Lo que puedo decirte, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todo esto no te lo digo para responderte especialmente por Messi. No es posible traer a todos. Messi es un jugador fantástico”, aseguró el empresario multimillonario de 47 años.

Al mismo tiempo, también aprovechó para ponerle fin a las nuevas especulaciones que se crearon entre Neymar y el conjunto catalán en estos últimos tiempos, sobre todo tras la tardanza que hubo en la renovación del brasileño con el cuadro parisino.

“Francamente, no ha sido complicado llegar a un acuerdo con Neymar. Si ha llevado más tiempo ha sido por la crisis sanitaria, que ha dificultado las negociaciones. Nunca tuve duda de que renovaría. Incluso, cuando el club que usted cita (el Barça) ha intentado fichar a Neymar hasta el final”, afirmó.

“Evidentemente, lo hemos rechazado. Creo que ese club tiene algunos problemas económicos, pero no es nuestro asunto. El Barça siempre ha querido a Neymar, eso no es un secreto. Pero Neymar no quería ir, aunque su adaptación no era completa todavía al club y a París. Llámelo y le dirá lo feliz que está hoy en el PSG”, sentenció sobre la novela que se generó en torno a la vuelta del brasileño a España.

Neymar y Mbappé continuará en el PSG, según aseguró el presidente de la entidad (Reuters)

Sobre su otra estrella Kylian Mbappé, quien está llamado a ser uno de los mejores del mundo con el correr de los años, Al-Khelaifi fue contundente ante el interés del Real Madrid: “Se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis”.

“Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?, le preguntó al periodista.

El delantero francés tiene contrato con el PSG hasta junio del 2022, sin embargo, el presidente de la entidad está convencido en que alcanzarán un acuerdo de renovación próximamente: “Las cosas van bien. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Esto es París, este es su país. Tiene una misión, no sólo ser futbolista, sino promover la Ligue 1, su país y su capital”.

“Es un chico fantástico, como persona y como atleta. Es uno de los mejores jugadores actuales y ganará el Balón de Oro durante muchos años. Estoy seguro al ciento por ciento”, concluyó.





SEGUIR LEYENDO