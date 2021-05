Un ex compañero de Erling Haaland reveló que el noruego es fanático de un club del fútbol argentino

Erling Haaland celebra tras ganar con el Borussia Dortmund al RB Leipzig la Copa de Alemania, en el Olympiastadion, Berlín, Alemania- Mayo 13, 2021 (REUTERS/John Macdougall)

Ya no hay dudas de que Erling Haaland es el jugador del momento. El noruego de 20 años del Borussia Dortmund fue elegido como mejor futbolista de la Bundesliga 2020/21 de Alemania por sobre Robert Lewandowski. Además de ser uno de los máximos artilleros de Europa, es la figura principal del próximo mercado de pases.

Días atrás, se conocieron las reuniones que su padre Alf-Inge Haaland y su apoderado Mino Raiola mantuvieron con directivos tanto de Barcelona como de Real Madrid, ambos de España. No fueron los únicos, ya que también es pretendido por dos rivales clásicos de la Premier League inglesa: Manchester City y Manchester United. La cláusula de rescisión del goleador noruego es de 150 millones de euros y su pretensión salarial, de diez millones anuales.

En medio de este contexto, un ex compañero suyo reveló que el noruego es fanático de un club del fútbol argentino. Se trata de Leonardo Balerdi, quien aseguró que Erling Haaland es hincha de Boca.

Leonardo Balerdi cuenta que Haaland es hincha de Boca

“Una pequeña historia con Haaland. Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día me preguntaba cuál era el mejor equipo con más historia de Argentina. Yo lo volví loco con Boca. Le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo lo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en la Bombonera, que era algo único, los videos cuando el estadio estaba explotado y cuando la hinchada se caía abajo”, expresó el juveil surgido de la cantera xeneize que tras su salto a Europa para jugar en el cuadro alemán, se desempeña actualmente a préstamo en el Olympique de Marsella.

“Creo que se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto. Cada vez que ve un video me lo manda o cuando yo veo un video de la hicnhada se lo mando y me responde siempre con corazones. Me jode y me pregunta: ‘¿cuándo vamos?’”, agregó el defensor argentino.

Leonardo Balerdi, Erling Haaland y Julian Brandt celebran el triunfo en un juego ante FC Cologne por la Bundesliga en 2020 (REUTERS/Leon Kuegeler)

Por supuesto, lo económico es un real impedimento para que Boca pueda contar con tamaña figura. Sin embargo, el propio Leo Balerdi no baja los brazos y sueña en grande. “Ojalá algún día le toque vivir eso. Voy a hacer lo imposible para que pueda vivirlo, sé que es muy difícil. Me pidió que le mande la camiseta de Boca, se la hice llegar con la número 9 que dice Haaland. Es bastante fan así que lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más”, concluyó en TyC Sports.

Mientras tanto, el delantero que Boca estaría a punto de confirmar como refuerzo es Nicolás Orsini. El delantero de Lanús tendría todo acordado con el Xeneize, que además de pagar cerca de dos millones de dólares por el 50 por ciento de su pase que le pertenece al Granate, incluiría a préstamo por un año, con opción de compra, a Agustín Obando y Gonzalo Maroni.

