Vacunado y con pasaje a Argentina: Bielsa volverá al país luego de 3 años antes de definir su futuro

El Loco tendría avanzada su decisión de permanecer en Leeds United (REUTERS/Gareth Copley)

El trabajo está hecho. Hoy Leeds United saldrá a jugar la fecha final de su primera temporada en la Premier League en 15 años habiendo sellado la permanencia y brindado grandes espectáculos. Los Blancos cosecharon hasta ahora 17 victorias, 5 empates y 16 derrotas que le aseguraron el décimo puesto y se medirán con el descendido West Bromwich en Elland Road. Tras el pitazo final, la directiva del club quedará a la expectativa de la respuesta de Marcelo Bielsa para renovar su contrato.

Para el Loco el de hoy no será un encuentro más. Es que el estadio del Leeds albergará casi 10 mil hinchas en la que será la última función de su elenco, según lo dispuesto por la federación inglesa de fútbol para las dos jornadas finales de la Premier League 2020/2021. Es decir que será el único evento con público desde que regresó a la máxima divisional. El entrenador argentino volverá a sentir el ruidoso ambiente del reducto que se privó de celebrar a lo grande a mediados del año pasado con el ascenso. No obstante los simpatizantes, en plena pandemia, desataron un carnaval en las calles de Yorkshire del Oeste, algo que generó debate y polémica allí.

Será una tarde de pura emoción para un Leeds que exhibió una identidad de juego y cimentó su permanencia en la liga británica pero ahora va por más: el propietario italiano Andrea Radrizzani ya piensa en refuerzos y buscará contentar a Bielsa a como dé lugar para que continúe siendo el capitán de su navío. El director deportivo de la entidad, el español Víctor Orta, cumplirá un papel fundamental para el convencimiento del Loco, que tiene planes para las próximas semanas.

La imagen que se repetirá en los próximos días: el director deportivo Víctor Orta en diálogo con Bielsa (Capturas Documental "Take us home")

Bielsa ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Las suyas corresponden a las casi 50 millones de dosis aplicadas en el 30% de la población británica hasta ahora. Los casos de contagio diario se redujeron ostensiblemente (hay un promedio de 1.800 por día) y la campaña de vacunación sigue por los rieles indicados. Culminado el encuentro, Marcelo bajará revoluciones. Celebrará si su equipo obtiene los tres puntos y refunfuñará un buen rato si deja escapar esa chance hasta que tome consciencia nuevamente del campañón de los suyos. Tras eso, revisará la fecha y horario de embarque de su boleto de regreso a Argentina.

Desde que Bielsa inició su excursión en Leeds en 2018 no volvió a su país. Después de la primera campaña que terminó con frustración y eliminación en las semifinales por el tercer ascenso, permaneció en el pueblo de Wetherby, donde actualmente reside, para planificar, programar y potenciar a su equipo en la siguiente temporada en la que sí lograría su objetivo. El estratega rosarino recibió en varias oportunidades la visita de su círculo íntimo pero no volvió a tierras sudamericanas. De hecho en el último año disfrutó de la compañía de su esposa Laura en suelo inglés en los pocos ratos libres de los que dispuso cuando su autoexigencia profesional lo permitió.

“Mis afectos más cercanos están en Argentina. Mi mujer y mis hijas comparten el estrés que siento en el campo”, había declarado a pocos minutos de haber logrado el ascenso de categoría el año pasado. Pero Bielsa extrañaba más que eso. La tranquilidad de su campo en Máximo Paz y por qué no también el ruido de su Rosario natal, además de amigos y otros afectos. Es por esto que, de no haber un cambio de planes de última hora, retornará a Argentina luego de tres largos años y hará descansar a su mente. A medias, claro está, porque no transcurrirán demasiadas horas hasta que chequee en su computadora portátil qué partidos hay para ver en la agenda del día, encienda la televisión y ponga otra vez a funcionar su innato carácter de analista.

¿SIGUE O NO SIGUE?

El Loco volverá a Argentina luego de 3 años y definirá su continuidad en Leeds (REUTERS/Neil Hall)

En Leeds son optimistas en que Bielsa firmará por un año más en el club aunque tienen claro que para eso tendrán que confiarle la depuración de un plantel que ya no contará con algunos de sus experimentados futbolistas, necesitará retener a otros a los que les expira el vínculo el 30 de junio y seguramente deberá contratar refuerzos de calidad para dar un salto en la 2021/2022.

El objetivo de base en la próxima campaña será clasificarse a alguna copa internacional. Hoy será la despedida de históricos como el italiano Gaetano Berardi y el español Pablo Hernández. “Han sido una referencia para el Leeds, para el equipo, para la plantilla, para la afición”, dijo el Loco en la previa. Y muy probablemente otros futbolistas cruzarán la puerta de salida junto a ellos. El DT ya advirtió de antemano a la mesa chica de la directiva que será un requisito fundamental retener a su goleador Patrick Bamford, uno de los máximos artilleros de la Premier en la temporada (lleva 16 gritos contra los 22 de los líderes Harry Kane, del Tottenham, y Mohamed Salah, del Liverpool), por el que en 2018 el club desembolsó cerca de 8 millones de libras esterlinas (más de 11 millones de dólares).

La fe es lo que sobra respecto a la inminente prolongación del vínculo del entrenador de 65 años pero los dirigentes saben que no podrán abusar de su confianza y buena relación y tendrán que cumplir sus demandas para mantenerlo en Elland Road un año más. A esta altura Bielsa ya emprendió la búsqueda de nuevas figuras para su plantel junto a su extenso grupo de colaboradores y en Argentina recargará su batería personal para volver a Inglaterra mejor que nunca.

