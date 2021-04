“¡Andá a la pausa, andá!”: la polémica sentencia de Alejandro Fantino que provocó la ira de Oscar Ruggeri

El cruce entre Fantino y Ruggeri por la Selección

“Boca es más que la Selección”. La frase, que sirvió como disparador para el debate, fue pronunciada por Alejandro Fantino en el programa ESPN FC. La pronunció adelante de Oscar Ruggeri, ex jugador del Xeneize, de River y de San Lorenzo, pero identificado plenamente con el combinado albiceleste, con el que alzó la Copa del Mundo en 1986, llegó a la final en Italia 90 y ganó dos Copas América (1991 y 1993). Tal vez, sabía cuál podía ser el efecto. El Cabezón, claro, explotó.

“Jajajaja, ya está... Bueno, vamos a la pausa... Andá a la pausa, andá”, se burló el ex defensor. El conductor insistió con su concepto. Es más, redobló la apuesta. “Preguntale al hincha de Boca qué prefiere... Escuchame una cosa, me baja Dios o el diablo ahora, con un contrato, y me dice, ¿querés ganar la Copa Libertadores que viene y quedás afuera en los próximos 18 Mundiales en primera ronda? Así te lo firmo”, teatralizó la rúbrica.

“¿Me quiere hacer enojar, no?”, replicó el ex entrenador con una sonrisa sarcástica. Allí intervino Mariano Closs. “En el fútbol argentino el público no es nacionalista, como en todo Sudamérica sí lo es. Son dos caminos paralelos. La gente del fútbol no es hincha de la Selección, salvo en el momento que juega, y es hincha de los clubes”, dio su opinión el relator.

Su mirada envalentonó a Fantino. “Mariano Closs, el número 1. Te están paliceando”, azuzó a su adversario en el debate. “Cuando juega Argentina, todo el mundo es de Argentina; son caminos paralelos. Pero los argentinos son hinchas de los clubes”, reforzó su postura Closs.

“Pero también hace cuánto no la vemos...”, argumentó Ruggeri, en alusión a lo salteado que jugó la Selección en el último año y medio debido a la pandemia de coronavirus. Como el animador del ciclo lo interrumpió, el Cabezón elevó la voz. “Pero dale, Fantino, el año que viene se para el mundo -en alusión a la disputa del Mundial de Qatar 2022-. Cuando juegan Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, se para sólo para los que son hinchas de ese equipo. En diciembre del año que viene se va a parar el mundo”, replicó con vehemencia.

“El hincha de San Lorenzo te da clasificar en la Libertadores ganándole a Santos 4-1 allá y que Argentina no clasifique al mundial”, rebatió Fantino. “Pero es porque es lo que viene ahora... Te lo plantea para hacerte enojar él”, lo acusó el ex marcador central.

“En Sudamérica son hinchas de la selección, en Argentina son simpatizantes el mes del Mundial. Para mí es así, ¿eh?”, buscó darle Closs un cierra a una discusión que levantó tempratura con la reacción de Ruggeri, que defendió a la casaca albiceleste como en sus años junto a Maradona.

