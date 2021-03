Florentín, el verdugo de River que estuvo 11 años en las inferiores del Millonario y se marchó entre polémicas

Gabriel Florentín, feliz por su gol a River

Argentinos Juniors comenzó de mala manera la Copa de la Liga y algunos comenzaban a mirar de reojo la continuidad de Gabriel Milito. Sin embargo, sobre el epílogo del encuentro, los de La Paternal consiguieron su primera victoria ante nada más ni nada menos que el River de Marcelo Gallardo en el Monumental. El único gol del partido llegó gracias a una genialidad de Gabriel Florentín, el prometedor 10 del Bicho que hizo sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Millonario.

El mediocampista de 21 años, una vez finalizado el pleito, no ocultó su alegría tras marcar su primer tanto oficial en Primera División. “Es una felicidad enorme, porque es un equipo que es grande. Hacerle un gol a River es algo hermoso”, soltó en diálogo con ESPN.

“Es una victoria importante, por la situación que estábamos viviendo. Teníamos muchas situaciones de gol y no lográbamos convertir. Gracias a Dios hoy se dio y pudimos convertir”, explicó el joven futbolista tras analizar el inicio con tres derrotas en fila.

El enorme gol de Gabriel Florentín a River

Durante la entrevista, Florentín también rememoró su paso por las divisiones inferiores de River, donde estuvo una década hasta quedar libre por problemas personales. “Me fui a los 16 años, y por suerte tuve la suerte de llegar a Argentinos Juniors. Ahí se me fue dando todo hasta llegar a Primera”, comentó el volante que no llega a los 20 partidos en la máxima categoría con la camiseta de los Bichitos Colorados. “Era muy lejos, y a mí no me gustaba estar en la pensión. Por suerte fue un mal para bien. Hoy estoy donde estoy por el sacrificio que hice”, añadió.

Esta no es la primera vez que el chico que debutó de la mano de Diego Dabove se expresa sobre su paso por la entidad de Núñez. “Desde los 5 años hasta los 16 estuve en River, pero quedé libre por un problema personal y no jugaba mucho porque faltaba a los entrenamientos: me costaba llegar desde mi casa en Laferrere hasta Núñez. A veces me robaban porque es una zona ‘picante’. Viví dos años en la pensión, pero no me gustaba el ambiente y me terminé yendo a mi casa”, confesó al poco tiempo de subir al primer equipo de Argentinos durante una entrevista con Pasión Paternal.

El momento justo en el que Gabriel Florentín conecta el balón para sorprender a Franco Armani (Télam)

Aunque Florentín explicó que le era más cómodo llegar al predio de Bajo Flores a entrenar que a Núñez, este no fue el único motivo por el que se alejó del Millonario y se sintió más cómodo en el Bicho: “Encontré otro tipo de compañerismo, con gente más humilde y eran todos muy buenos. En River tenían otro pensamiento. Uno se da cuenta rápidamente como son los jugadores”, cerró

Vale destacar que Gabriel Florentín el año pasado también había sido noticia por haber sido el primer futbolista profesional de un plantel de la Liga Profesional en contraer coronavirus.

Desde su debut el 3 de agosto de 2019 en la igualdad 0 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata (ingresó a falta de 17 minutos por Nicolás Silva), el enlace disputó un total de 19 partidos (sólo en cuatro fue titular) y anoche tuvo su estreno en la red, con una verdadera joya que sorprendió a Franco Armani.

SEGUIR LEYENDO: