Lo mejor y lo peor del 2020 a nivel deportivo, en la opinión de los especialistas

Aunque 2020 fue un año marcado por la falta de actividad deportiva por la pandemia, con la suspensión de los Juegos Olímpicos en Japón como consecuencia del COVID-19, hubo chispazos de talento de los deportistas en las ventanas que se fueron abriendo en las distintas disciplinas. En estadios vacíos, con protocolos especiales, comenzaron algunas competencias alrededor del mundo y se llega al fin de año con varios sucesos en distintos deportes que vale la pena jerarquizar. Por eso, Infobae Deportes convocó a dirigentes, deportistas y periodistas especializados para que respondieran una serie de preguntas y de ese jurado surgieron los nombres que encabezan cada rubro que se detalla a continuación. Debajo del resultado general, están las respuestas que dio cada personalidad del deporte que fue convocado para este sondeo. Desde dirigentes a pilotos como Agustín Canapino, el ex Puma Lisandro Arbizu, o el pivot de la selección argentina de básquet Marcos Delía formaron parte de esta gran encuesta.

LOS RESULTADOS

Revelación del año: Nadia Podoroska

Roland Garros fue tierra soñada para Nadia Podoroska, donde logró alcanzar la semifinal del certamen (Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

La argentina de 23 años y residente en Rosario alcanzó de forma sorpresiva las semifinales de Roland Garros en 2020, donde eliminó a rivales mejor clasificadas como la ucraniana Elina Svitolina (5° del ranking) y la kazaja Yulia Putintseva (27°), entre otras. Esta actuación le permitió romper varias marcas, se convirtió en la primera tenista argentina y latinoamericana en llegar a esa instancia en un torneo de Grand Slam después de dieciséis años. Ese resultado le dio acceso al grupo de las cincuenta mejores jugadoras del mundo, al ubicarse 48° en la clasificación individual.

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Luego de romperla en Europa, Denver Nuggets contrató al base argentino para que despliegue su talento en la mejor liga del planeta

El base argentino redondeó un 2020 de maravilla en lo personal. Cerró su paso por el Real Madrid donde jugó 5 temporadas (llegó en 2014, pero estuvo dos años cedido en el UCAM Murcia) conquistó dos Euroligas, tres ligas ACB, cuatro Supercopas y dos Copas del Rey para lograr el objetivo que tenía marcado en su carrera deportiva: jugar en la NBA. Su traspaso a los Denver Nuggets significó volver a poner a Argentina dentro del mejor básquet del planeta y, además, abrir el panorama para otros compatriotas que juegan en Europa. La mayoría de los consultados señaló a su cambio de liga como el pase del año.

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

El básquet norteamericano terminó su temporada dentro de una increíble burbuja realizada en Florida (AP Photo/Ashley Landis, Pool)

Mientras todos los deportes dormían a causa del COVID-19, la NBA planeaba una obra maestra para evitar dejar en incógnita el campeón del básquet en Estados Unidos. El Walt Disney Wide World of Sports albergó los partidos necesarios para que Los Ángeles Lakers se coronaran por 17° vez en la historia de la franquicia. Pero de fondo, acompañó una impecable organización con miles de hisopados en los que ni uno resultó positivo dejando claro una cosa: la burbuja fue un éxito. Luego de tanto planear y planificar, los 150 millones de dólares invertidos surtieron efecto. Y una vez más la organización mostró un camino para otros deportes.

Deportista del año: Lewis Hamilton

Puño cerrado para el piloto de Mercedez-Benz en un año histórico para la categoría (EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU / Archivo)

Lo que logró el piloto británico este año sólo tiene un precedente y se llama Michael Schumacher. Lewis Hamilton obtuvo su séptima corona en la Formula 1 y, junto al alemán, son los más campeones en 70 años de historia de la categoría. Además, rompió el récord de mayor cantidad de victorias (95), extendió su mando en cantidad de pole positions (98) y hasta se recuperó del COVID-19, por lo que tuvo que estar ausente durante una fecha para regresar en el cierre de Abu Dhabi, donde plasmó su 165° podio en la F1. Año soñado para el piloto de Mercedes-Benz.

Frustración del año: Fallecimiento de Diego Armando Maradona

La Casa Rosada recibió a Maradona para que el ídolo pueda tener un último adiós

El 25 de noviembre de este año será más que recordado por los argentinos como uno de los días más tristes de los últimos tiempos por la muerte de Diego Armando Maradona. Aunque el funeral se llevó en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, con la escandalosa participación de barrabravas y escenas impensables en el Patio de las Palmeras, la comunidad deportiva internacional le rindió tributo de distintas maneras al campeón mundial de 1986 y figura del Napoli. Hasta en Inglaterra, donde padecieron la “mano de Dios”, hubo distintos homenajes para el 10. Maradona murió en soledad, triste y cuando se intentaba reponer de la operación en la cabeza que había tenido dos semanas antes.

Equipo del año: Bayern Múnich

El cuadro alemán festeja la frutilla del postre para este 2020: la sexta Champions League de su historia (REUTERS/Matthew Childs/Pool/File Photo)

Es difícil no pensar en el club alemán cuando se busca un año ideal. Bayern Múnich arrasó durante el 2020 conquistando todos los campeonatos que le tocó disputar: Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa Alemana, Champions League y Supercopa Europea. Además, los dirigidos por Hans-Dieter Flick marcaron un récord hilando 15 victorias consecutivas en el mayor torneo continental (contando última edición y la actual) y arrastran una marca de 17 sin perder en el certamen. Si la perfección en un año calendario en el mundo del fútbol tuviera nombre, estos 365 días del cuadro germano es la descripción perfecta.

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

El Muñeco se adaptó al fútbol sudamericano luego de la pandemia y sigue dominando el continente (Marcelo Endelli/Pool via REUTERS)

El entrenador de River Plate fue primero en pedir que se detenga el fútbol en el país antes del avance del coronavirus en Argentina y también el que comenzó a pinchar a los dirigentes para que volviera a rodar la pelota. Viajó a Brasil para enfrentar a Sao Paulo que arrastraba mucho más rodaje y se llevó un empate del estadio Morumbí luego de meses sin competir. Luego, terminaría ganando el grupo y ya alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2020 donde chocará frente a Palmeiras. Además, el Millonario dominó su zona en la Copa Diego Maradona y lidera la siguiente fase junto a Boca Juniors con siete unidades. Si de regularidad se trata, Marcelo Gallardo volvió a cumplir las expectativas un año más.

Documental del año: The Last Dance

La historia de los seis campeonatos de Michael Jordan en Chicago Bulls cautivó la atención del mundo entero.

La dinastía construida por Michael Jordan en Chicago protagonizó un documental apto para ver una y otra vez. The Last Dance cautiva al espectador con el detrás de cámara y la continua ambición del histórico basquetbolista. En 10 episodios, arranca desde el armado del plantel que, entre 1991 y 1998, ganaría los únicos seis anillos conseguidos por Bulls en su historia. Con una extensa lista de entrevistados en las que aparecieron desde los protagonistas de la franquicia hasta los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la miniserie tuvo al mundo entero al borde del sillón y será difícil de superar en el año entrante. Los otros dos documentales más mencionados en la encuesta fueron sobre la vida de dos deportistas argentinos: Guillermo Vilas y Juan Manuel Fangio.

Escándalo del año: conflicto Lionel Messi - Josep María Bartomeu

Los protagonistas del enfrentamiento que más llamó la atención durante la cuarentena (Reuters)

La historia que hizo vibrar al mundo del fútbol. Lionel Messi se cansó luego de varios manejos de la dirigencia del Barcelona liderada por Josep Batomeu y envió un burofax con la intención de desvincularse del conjunto culé. De ahí en más, existió una disputa política que involucró hasta los propios hinchas entrando al Camp Nou para pedir la renuncia del mandamás del blaugrana. El presidente no tuvo otra alternativa que dar un paso al costado para mitigar el caos dentro del club y el futuro del 10 en España sigue siendo una incógnita.





Cómo opinó cada uno de los especialistas

GABRIEL PICATTO (director técnico de la Selección Argentina de básquet)

Revelación del año: Leandro Bolmaro

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

Deportista del año: LeBron James

Frustración del año: La muerte de Maradona

El equipo del año: LA Lakers

Entrenador del año: Sergio Hernández

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Doping de Rusia









AGUSTÍN CANAPINO (Múltiple campeón de automovilismo (4 de TC, 1 de Súper TC 2000 y 7 de Top Race)

Revelación del año: Mick Schumacher, campeón de F2 y piloto Haas en 2021

El pase del año: Carlos Sainz a Ferrari

Evento del año: La vuelta del TC el 7/9. Fue el primer deporte en volver a competir

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: Valtteri Bottas

El equipo del año: Mercedes

Entrenador del año: Toto Wolff (Jefe de Mercedes)

Escándalo del año: La pandemia que paró el mundo entero









ALBERTO MÁRCICO (ex futbolista)

El pase del año: Luis Suárez al Atlético Madrid

Evento del año: La pandemia que paró el deporte en todo el mundo

Deportista del año: Carlos Tevez

Frustración del año: El parate del fútbol

El equipo del año: Boca Juniors

Entrenador del año: Miguel Russo

Documental del año: The Last dance

Escándalo del año: El velatorio de Diego Maradona









JAVIER FRANA (#30 en singles -3 títulos y 6 finales-, Medalla bronce en dobles Barcelona ’92, Campeón doble Mixto Roland Garros ’96, finalista de dobles en Wimbledon ’91)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Luis Suárez al Atlético Madrid

Evento del año: Roland Garros

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: Barcelona FC

El equipo del año: Bayern Múnich

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Rusia fuera de los JJOO









GUSTAVO LÓPEZ (periodista de Radio La Red y ESPN)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: -

Deportista del año: Facundo Campazzo

Frustración del año: El Barcelona de Messi

El equipo del año: Boca Juniors

Entrenador del año: Miguel Ángel Russo

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: La reelección de Tapia









LISANDRO ARBIZU (ex capitán de Los Pumas)

Revelación del año: Erling Braut Haaland

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver Nuggets

Evento del año: Roland Garros

Deportista del año: Diego Schwartzman

Frustración del año: La no salida de Messi del Barcelona

El equipo del año: Los Pumas

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada

Escándalo del año: El 8-2 del Bayern a Barcelona









MARCOS DELÍA (Pívot de la Selección Argentina de Básquet, finalista del Mundial de China 2019 y jugador del Pallacanestro Trieste)

Revelación del año: Leandro Bolmaro

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

Deportista del año: Facundo Campazzo

Frustración del año: Suspensión de los Juegos Olímpicos

El equipo del año: River Plate

Entrenador del año: Sergio Hernández

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Dopings de Rusia y su no participación en Tokio









LEONEL PERNÍA (Actual campeón de Súper TC 2000 y de la Clase 3 de Turismo Nacional en 2018)

Revelación del año: Robert Schwartzman (Piloto de Fórmula 2)

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: La vuelta del deporte en Argentina con el TC en San Nicolás

Deportista del año: Facundo Campazzo

Frustración del año: La muerte de Diego Maradona

El equipo del año: Boca Juniors

Entrenador del año: Miguel Ángel Russo

Documental del año: -

Escándalo del año: Los tuits de los tres Pumas.





ELVIO PAOLOROSSO (preparador físico, ex selección argentina y Barcelona, entre otros)

Revelación del año: Facundo Campazzo a Denver

El pase del año: Luis Suárez

Evento del año: Rueda final de la UEFA Champions League

Deportista del año: Ismail Zulfic

Frustración del año: La muerte de Diego Maradona

El equipo del año: Bayern Múnich

Entrenador del año: Marcelo Gallardo - Ricardo Zielinski

Documental del año: Todos los que se hicieron sobre Diego Maradona

Escándalo del año: Conflicto Messi - Barcelona





GUILLERMO CORIA (#3 del mundo, final Roland Garros 2004, semi Roland Garros ’03 -9 títulos y 11 finales-)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: Roland Garros

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: El no regreso de Del Potro

El equipo del año: Leeds

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada

Escándalo del año: USTA excluye y confina a Guido Pella





ANTONELLA VALDERREY (periodista de TNT Sports)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: Muerte de Diego Armando Maradona

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: Barcelona

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Marcelo Bielsa

Documental del año: Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada

Escándalo del año: Conflicto de Messi en Barcelona





FABIÁN BORRO (Presidente de la Confederación Argentina de Básquet)

Revelación del año: Los clubes de barrio que siguieron manteniendo la actividad y el contacto digital durante la pandemia.

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: La vuelta del básquet en Argentina (BCLA semi - Liga Nacional - Superburbuja Selecciones)

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: Suspensión de los Juegos Olímpicos

El equipo del año: LA Lakers

Entrenador del año: Hans-Dieter Flik (Bayern Múnich)

Documental del año: Take Us Home (Bielsa y el regreso del Leeds a la Premier League)

Escándalo del año: Los viejos tuits de algunos jugadores de Los Pumas





MARIANO WERNER (Campeón de TC)

Revelación del año: Ayrton Londero (campeón de TC Pista, categoría previa al TC)

El pase del año: Sergio “Checo” Pérez a Red Bull

Evento del año: La vuelta del deporte en Argentina con el TC en San Nicolás

Deportista del año: Facundo Campazzo

Frustración del año: Fallecimiento de Diego Maradona

El equipo del año: Memo Corse (campeón de TC)

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: -

Escándalo del año: Renuncia de Hugo Paoletti (presidente del Turismo Nacional por 30 años)





ESTEBAN POGANY (ex futbolista)

Revelación del año: Lautaro Morales (arquero de Lanús)

El pase del año: Luis Suárez al Atlético Madrid

Evento del año: El fallecimiento de Maradona

Deportista del año: Facundo Campazzo

Frustración del año: La muerte de Diego Maradona

El equipo del año: Lanús

Entrenador del año: Marcelo Gallardo - Ricardo Zielinski

Documental del año: Manu Eterno

Escándalo del año: Conflicto los Pumas y Maradona





MARIANO ZABALETA (Actual vice presidente AAT, ex #21 en singles -3 títulos y 5 finales-, semifinalista de Copa Davis)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: -

Evento del año: Roland Garros

Deportista del año: Rafael Nadal

Frustración del año: La muerte de Diego Maradona

El equipo del año: River Plate

Entrenador del año: Juan Ignacio Chela

Documental del año: Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada

Escándalo del año: El COVID-19





WALTER NELSON (relator y periodista de Radio La Red)

Revelación del año: Erling Braut Haaland

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: Pelea Jason Moloney vs. Naoya Inoue

Deportista del año: Lionel Messi

Frustración del año: Los meses sin fútbol argentino

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Jürgen Klopp

Documental del año: Cualquier documental sobre Diego Maradona

Escándalo del año: Desorganización en el fútbol argentino









VICTORIA LLORENTE (Ala-pívot del Gernika KESB y jugadora de la Selección Argentina de Básquet)

Revelación del año: Leandro Bolmaro

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

Deportista del año: Facundo Campazzo

Frustración del año: Muerte de Diego Armando Maradona

El equipo del año: LA Lakers

Entrenador del año: Sergio Hernández

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Conflicto Messi - Barcelona









JUAN MARÍA TRAVERSO (múltiple campeón e ídolo del automovilismo)

Revelación del año: -

El pase del año: -

Evento del año: Campeonato de Werner

Deportista del año: Lionel Messi

Frustración del año: Maradona, cómo terminó. No lo pude digerir

El equipo del año: River Plate

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: Fangio, el hombre que domaba las máquinas (Netflix)

Escándalo del año: -









THIAGO TIRANTE (#1 Junior Mundial 2019. Logró su 1er título profesional en 2020, con 19 años, y es el de mayor ascenso en el ranking de ATP, casi 400 puestos)

Revelación del año: Diego Schwartzman

El pase del año: Edinson Cavani al Manchester United

Evento del año: Roland Garros

Deportista del año: Andrey Rublev

Frustración del año: El deporte parado por COVID

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Hans-Dieter Flik

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: La muerte de Maradona





GUSTAVO KUFFNER (periodista de TV Pública y DirecTV Sports)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: Las fechas de Eliminatorias

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: Suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

El equipo del año: Bayern Múnich

Entrenador del año: Hans-Dieter Flick

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: La novela Messi-Barcelona









LEONEL SCHATMANN (Escolta de Boca Juniors y capitán de la Selección Argentina)

Revelación del año: Leandro Bolmaro

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: Suspensión de los Juegos Olímpicos

El equipo del año: Mercedes Benz - Fórmula 1

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Conflicto Messi - Barcelona









FACUNDO ARDUSSO (Bicampeón del Súper TC 2000 en 2017 y 2018)

Revelación del año: Juan Cruz Benvenutti (TC).

El pase del año: Valentín Aguirre a Ford (TC).

Evento del año: -

Deportista del año: Mariano Werner (campeón del TC).

Frustración del año: Facundo Ardusso.

El equipo del año: El Memo Corse (campeón de TC).

Entrenador del año: Marcelo Gallardo.

Documental del año: Fangio, el hombre que domaba las máquinas (Netflix).

Escándalo del año: -









AGUSTÍN CALLERI (Actual presidente AAT, ex #16 en singles -2 títulos y 6 finales-, doble finalista de Copa Davis)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Luis Suárez al Atlético Madrid

Evento del año: Roland Garros

Deportista del año: Rafael Nadal

Frustración del año: Barcelona FC

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Marcelo Bielsa

Documental del año: Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada

Escándalo del año: Exclusión de los deportistas rusos









MIGUEL SIMÓN (periodista de ESPN)

Revelación del año: Tadej Pogacar (ciclismo)

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Evento del año: Fase Final Champions League en Portugal.

Deportista del año: LeBron James

Frustración del año: Giannis Antetokounmpo

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Hans Dieter Flick

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Conflicto Messi-Bartomeu





FERNANDO ZURBRIGEN (Base y figura de Obras Básquet)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Facundo Campazzo a Denver

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

Deportista del año: Lewis Hamilton

Frustración del año: -

El equipo del año: LA Lakers

Entrenador del año: Sergio Hernández

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Conflicto Messi - Barcelona





JOSÉ MARÍA LÓPEZ (Campeón mundial de Endurance y tricampeón mundial de turismo)

Revelación del año: Los Pumas, que le ganaron a los All Blacks

El pase del año: Sergio “Checo” Pérez a Red Bull

Evento del año: Las 24 Horas de Le Mans

Deportista del año: LeBron James

Frustración del año: Ferrari

El equipo del año: Bayern Múnich

Entrenador del año: Frank Vogel

Documental del año: Fangio, el hombre que domaba las máquinas (Netflix).

Escándalo del año: -





HORACIO ZEBALLOS (Actual #3 dobles, semi del Masters 2020 y final US Open ’19, World Team Cup ’10, semi Copa Davis ’10 -16 títulos, 12 finales-; 39 en singles -1 título)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Luis Suárez al Atlético Madrid

Evento del año: ATP Finals (Masters)

Deportista del año: Diego Schwartzman

Frustración del año: La muerte de Diego Maradona / Cancelación JJOO

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Nicolás Massú

Documental del año: Gambito de dama

Escándalo del año: El Adria Tour (exhibición de Djokovic)









CLAUDIO HUSAÍN (ex futbolista y periodista de DirecTV Sports)

Revelación del año: Defensa y Justicia

El pase del año: Martínez Quarta a Fiorentina

Evento del año: Las Eliminatorias

Deportista del año: Lionel Messi

Frustración del año: -

El equipo del año: River Plate

Entrenador del año: Hernán Crespo

Documental del año: -

Escándalo del año: AFA y Liga Profesional









AGUSTÍN CAFFARO (Pívot de San Lorenzo de Almagro y jugador de la Selección Argentina de Básquet)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Campazzo a Denver

Evento del año: Burbuja de la NBA en Orlando

Deportista del año: LeBron James

Frustración del año: Suspensión de los Juegos Olímpicos

El equipo del año: LA Lakers

Entrenador del año: Sergio Hernández

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: Rusia sin Tokio 2020 por doping









JULIÁN BRICCO (periodista y relator de TyC Sports)

Revelación del año: Nadia Podoroska

El pase del año: Facundo Campazzo a la NBA

Evento del año: Copa Libertadores 2020

Deportista del año: Nadia Podoroska

Frustración del año: La desorganización de siempre en el fútbol argentino

El equipo del año: River Plate

Entrenador del año: Marcelo Gallardo

Documental del año: Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada

Escándalo del año: Los Pumas y su no homenaje a Diego Maradona









MIGUEL ÁNGEL GUERRA (Ex piloto de F1 y campeón de TC 2000 en 1989)

Revelación del año: Franco Colapinto (piloto internacional argentino).

El pase del año: Guillermo Ortelli en el TC, que pasó del JP Carrera al Dole Racing.

Evento del año: Lanzamiento de Renault con la Alaskan.

Deportista del año: Alex Zanardi.

Frustración del año: Fallecimiento de Diego Maradona.

El equipo del año: Renault en el Súper TC 2000.

Entrenador del año: Sergio Rondina.

Documental del año: The Imagineering Story (Disney).

Escándalo del año: -









HERNÁN FELER (periodista de TNT Sports)

Revelación del año: Erling Braut Haaland

El pase del año: Facundo Campazzo a los Nuggets

Evento del año: Copa Libertadores 2020

Deportista del año: Diego Schwartzman

Frustración del año: El 2-8 del Barcelona y sus consecuencias

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Mario Ledesma

Documental del año: The Last Dance

Escándalo del año: El burofax de Messi









JUAN SIMÓN (periodista de ESPN)

Revelación del año: Jules Koundé

El pase del año: -

Evento del año: Las burbujas para disputar deportes

Deportista del año: Zlatan Ibrahimovic

Frustración del año: Barcelona

El equipo del año: Bayern Munich

Entrenador del año: Hans-Dieter Flick

Documental del año: The last dance

Escándalo del año: Affaire Messi - Barcelona





Producción periodística: Quique Cano, Julián Mozo, Martín Feijóo, Darío Coronel y Eduardo Bolaños