La contundente frase del capitán de Los Pumas que reemplazó a Matera sobre la unión del grupo tras el escándalo: “No nos va a entrar una bala”

El capitán de Los Pumas ante Australia remarcó la unión del grupo





No fue una semana fácil para Los Pumas. Después de ser apuntados por el pobre gesto en homenaje a la muerte de Diego Maradona que tuvieron hace siete días contra los All Blacks, explotó una bomba en las entrañas del plantel frente a la aparición de viejos posteos con comentarios discriminatorios que tuvieron como protagonistas a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino.

Tras el conflicto, que incluyó una sanción disciplinaria por parte de la Unión Argentina de Rugby, que a las 48 horas dejó sin efecto luego de que varios históricos referentes se pronunciaron a favor de los jugadores, la selección masculina de rugby salió a la cancha y se enfrentó a Australia en la última jornada del Tres Naciones. Gracias a un gran trabajo en equipo, el equipo dirigido por Mario Ledesma volvió a igualar (16-16) contra una de las potencias del mundo de la ovalada y cerró un exitoso campeonato.

Una vez que finalizó el juego, tomó la palabra Jerónimo de la Fuente, el hombre elegido para llevar la capitanía propiedad de Matera, que no fue parte de la convocatoria junto a los otros dos jugadores por un acuerdo entre los integrantes del equipo y el entrenador. “De la semana no quiero hablar. Me quiero quedar con el equipo, con cómo sentimos el equipo, la gente que de verdad nos quiere está alentándonos. Sacamos un buen partido. Me quedo con un sabor amargo por el empate. Queríamos cerrar la gira con un triunfo”, dijo el rosarino en diálogo con ESPN.

Todavía golpeado por todo lo que vivió el plantel de Los Pumas a lo largo de la semana, razón por la cual casi ni se entrenaron para enfrentar a los Wallabies, de la Fuente se mostró feliz por el resultado de la gira y le dio su apoyo a los implicados en el escándalo por los mensajes racistas que se viralizaron en los últimos días y que afectó a todo el staff argentino.

“Contento por el final de la gira, por el grupo que tenemos. No nos va a entrar una bala. Somos autocríticos. Lo mejor que tenemos es el grupo” , dijo mientras señalaba al resto del equipo que festejaba con el público argentino ubicado en las tribunas del Bankwest Stadium, en Sydney.

“Esa es la Argentina que queremos, todos unidos. Que todos apoyemos a la selección nacional, sea el deporte que sea” , agregó.

Por su parte, de la Fuente se tomó unos segundos para analizar lo que dejó la igualdad ante los australianos. “Teníamos que hacer pie ahí, en la defensa. Este equipo lo demostró. El día estaba muy difícil, mucha lluvia, mucho nervio, y la defensa volvió a aparecer. Hoy debutaron muchos chicos. Feliz por lo que estamos formando. Este tiene que ser el piso de Los Pumas. Tenemos que acostumbrarnos a jugar con lo que sea”.

El análisis de Mario Ledesma, DT de Los Pumas





Otro de los que utilizó los micrófonos de la transmisión oficial para dejar sus sensaciones fue Mario Ledesma. Emocionado por otra gran actuación de su equipo, que en este Tres Naciones logró superar por primera vez en la historia a los All Blacks y empató en dos ocasiones contra los Wallabies, el entrenador habló de cómo atravesaron todos los conflictos.

“ La verdad que fue una semana muy difícil. Enterita, del domingo para acá hubo poco sueño y una montaña rusa emocional . Pero lo mejor de todo fue que el grupo se sintió muy unido y esto cada vez lo cerraba más, lo cerraba más. El otro día vivimos una noche, el miércoles, donde los chicos le regalaron a varios miembros del staff cosas y palabras muy sentidas. La entrega de camisetas la hicieron jugadores que no estaban dentro de los 23 convocados y fue uno de los momentos más lindo que vivimos en todo este años y por ahí en toda mi carrera como entrenador”, confesó Ledesma.

“Pablo (Matera) habló muy muy bien. Nico Sánchez, la verdad, se lo agradecí personalmente, frente a los chicos y lo hago acá. Fue tremendo. Todas las cosas que dijo fueron con propósito. Todas las cosas que dijo tuvieron que ver con el equipo, estuvo súper atento al más mínimo detalle; al tipo que estaba mal levantarlo. Y así, cuando tenes a los líderes así, el resto del equipo camina”, concluyó el DT después del torneo histórico que jugaron sus Pumas.

SEGUÍ LEYENDO:

Los Pumas igualaron ante Australia y terminaron en el segundo puesto del Tres Naciones

Los Pumas homenajearon a Maradona con un parche especial a una semana de las críticas que generó el pobre gesto contra los All Blacks