Pumpido contó el particular tributo a Maradona que se le ocurrió en el velatorio: “Me hubiese gustado meterle la copa adentro del cajón”

El deseo que quiso cumplir Pumpido en el velatorio de Maradona





La muerte de Diego Maradona conmocionó al mundo. De todas partes del planeta le rindieron tributo a uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Acá en Argentina, la historia fue singular: miles y miles de personas se acercaron hasta la Casa Rosada para despedir los restos mortales del ídolo deportivo más grande que tuvo el pueblo argentino.

Más allá de los fanáticos del Diez, que hicieron cuadras y cuadras de cola para darle el último adiós, los familiares y amigos íntimos pudieron estar junto al féretro desde las primeras horas de la madrugada del pasado jueves. El cuerpo de Diego llegó pasadas la 1.30 proveniente desde la casa velatoria ubicada en el barrio de La Paternal, y después de ubicarlo en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, fue cubierto con una bandera argentina y dos camisetas de Boca.

En la ceremonia especial en la que participaron su ex mujer Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, además de Dieguito Fernando, los otros que tuvieron un lugar central en la despedida de Maradona fueron sus compañeros de la selección campeona del mundo en México 86. Con Oscar Ruggeri a la cabeza, otros de los personajes que pasaron por la Casa de Gobierno fueron Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Oscar Garré, Ricardo Giusti, el Chino Tapia y Nery Pumpido.

Justamente, fue el arquero titular que ganó la Copa del Mundo hace 34 años el que tuvo una idea que le hubiera gustado ejecutar cuando llegó el brillante trofeo al velatorio. “Estaba la copa al lado del cajón. Fue idea de Alejandro (Domínguez, presidente de Conmebol). Agarré la copa, se la puse arriba del cajón. Me hubiese gustado que la tenga adentro del cajón. Le dije a Claudia (Villafañe): ‘dejá que la tenga ahí, si él la tenía siempre, no la quería prestar’. Ojalá se la hubiera llevado adentro la Copa del Mundo ”, expresó Pumpido en el programa F90 de ESPN.

“Él me la entregó a mí en el Mundial y yo tuve el gusto ayer de entregársela a él a último momento”, agregó el ex guardametas de River que compartió el espacio junto a Ruggeri, Giusti, el Vasco Olarticoechea y Héctor Enrique.

Maradona le entrega la copa del mundo a Nery Pumpido (Reuters)

“Yo lo vi como con una sonrisa. Es la sensación que yo tuve cuando lo vi. Me acerqué y le agradecí todo”, contó el Negro en referencia a lo qué sintió en el momento íntimo que se despidió del cuerpo de Maradona.

Por su parte, Giusti también aprovechó la ocasión para dejar sus sensaciones sobre la visita de varios de los jugadores campeones del mundo en la despedida a su capitán. “Es la imagen que tuvimos todos en el velorio, la imagen que nos dejó Diego: un tipo tranquilo, que estaba descansando verdaderamente en paz”.

Y agregó: “Para el mundo era un tipo inmortal, que ha sobrellevado una vida difícil. Lo que veíamos era inmortal. Nadie lo es. Cuando nos deja, nos enteramos de la noticia tan fuerte, dolorosa. En el primer momento, no lo podía creer. ‘No puede ser, no puede ser’. Me agarró tal cosa que no podía parar de expresar las emociones”.

SEGUÍ LEYENDO:

Los tesoros de Maradona: quién tiene la última camiseta que usó en Napoli, el museo oculto en Italia y el inédito archivo que estuvo tres décadas escondido

Ariel Ortega recordó el profundo lazo que tuvo con Maradona: “Cuando yo no estuve bien él me llamó, por eso lo amo tanto”