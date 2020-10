Fox Sports transmitirá la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional tras un fallo de la Justicia

La Justicia decidió que Fox transmita los partidos de la Copa de la Liga Profesional

A horas del comienzo del nuevo torneo de primera división en Argentina, la Justicia puso en marcha una acción preventiva y decretó que tanto la AFA como la Liga Profesional de Fútbol se “abstengan de realizar actos, llevar adelante procedimientos y aplicar cualquier medida" que le impida a la empresa Fox Sports a hacer uso de los “derechos exclusivos ilimitadas que tiene y le pertenecen”.

De este modo, esta medida cautelar le permitirá al dueño del 50 por ciento de los derechos de las transmisiones a emitir por sus pantallas los partidos de esta primera fecha junto con TNT, la otra integrante del acuerdo.

Esta decisión que llevó la firma del juez Horacio Robledo se da en el marco de las acciones que planifican llevar adelante las autoridades del fútbol argentino, quienes votaron por una rescisión unilateral del acuerdo firmado en 2017 con Fox Sports al considerar que existió un incumplimiento por parte de esa empresa al no haber informado en su debido tiempo la fusión con la cadena ESPN, empresa adquirida por el Grupo Disney.

Fox había emitido un comunicado en las últimas horas donde informaba que tomaría todas las medidas para “garantizar la transmisión de los partidos adquiridos”. En el texto que dieron a conocer, detallaron: “Ante la situación de público conocimiento generada por la terminación unilateral e ilegítima por parte de la Asociación del Fútbol Argentino del contrato que nos vincula, FOX manifiesta que rechaza tal rescisión e informa a sus distribuidores y a los suscriptores que adquirieron el paquete Fox Premium, que realizará todos los actos necesarios y tomará todas las medidas a su alcance, incluyendo las acciones legales y judiciales en todos los fueros y jurisdicciones que correspondan, con el objeto de proteger y ejercer sus derechos contractuales plenamente”.

Un fragmento de la presentación

De este modo, la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional que comenzará este viernes con dos partidos (ambos serán televisados por TNT Sports) deberá dividirse la grilla de televisación entre las dos empresas que en el 2017 adquirieron los derechos, tal cual venía ocurriendo en los recientes campeonatos.

En la resolución de 16 páginas, el juez indica que el holding a cargo de Fox comparte de forma igualitaria con la otra empresa los derechos para “captar, grabar, editar y producir las imágenes y sonidos” que se obtengan en los estadios donde se desarrollen los partidos desde dos horas antes y hasta una hora después de la conclusión de cada evento. Pueden “transmitir, emitir, exhibir, sub-licenciar, reproducir, retransmitir, distribuir, exhibir públicamente y explotar comercialmente de cualquier forma, por sí o por terceros” estos contenidos dentro del país.

Esta decisión planificada en el fútbol argentino había generado también la respuesta de Boca y River, quienes expresaron la disconformidad en su momento por intermedio de un comunicado en conjunto. “Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes”, habían indicado.

En las últimas horas, tanto Rodolfo D’Onofrio como Jorge Ameal mantuvieron un cónclave con el líder de la AFA, Claudio Tapia, en el que “concordaron que los abogados de la AFA y los de ambos clubes, analizarán la situación contractual ante la posible rescisión del contrato televisivo”, según informaron por los canales oficiales de la AFA.

