Tecnología en el fútbol femenino: cuál es el dispositivo que implementó Racing para mejorar el rendimiento de sus jugadoras

El crecimiento del fútbol femenino depende de muchos factores. Uno de ellos es la seriedad y el compromiso que se deposite en la preparación y en los entrenamientos, entendidos estos como un paso clave para poder explotar todo el potencial de las jugadoras. En ese camino está Racing, que en el regreso a las prácticas luego de la interrupción por la pandemia de coronavirus, decidió apostar a la tecnología para mejorar el rendimiento de su equipo.

Diez jugadoras del plantel de La Academia han comenzado a utilizar un dispositivo GPS que releva datos de la actividad física que luego son analizados para optimizar el desempeño a nivel individual y también colectivo. Se trata de un sistema que ya estaba implementado en el plantel profesional y en las categorías inferiores masculinas, y que ahora también se usará en el conjunto de mujeres que milita en la Primera División de AFA.

“Las variables que nos permite conocer el dispositivo tiene varias clasificaciones. Las que más usamos son las de tipo locomotivas, es decir, la distancia recorrida y la intensidad, y por otro lado las clasificadas como mecánicas, que son las referidas a esfuerzos explosivos, aceleraciones y desaceleraciones”, explicó Federico Sarmiento, encargado de la implementación de la tecnología en las categorías inferiores del club de Avellaneda, en diálogo con Infobae.

Diez jugadoras fueron elegidas para llevar las pecheras con dispositivos

Las futbolistas que utilizan los GPS son siempre las mismas y fueron elegidas en base a su puesto dentro de la cancha. La idea del cuerpo técnico es tener referencias y guardar los datos respecto de sus desempeños en los entrenamientos para poder generar un historial que ayude en las planificaciones.

“Los datos se descargan todos los días y se pasan a una planilla de Excel. Así se lleva un informe jugadora por jugadora, con el total de metros o de actividades que se desarrollaron ese mismo día”, detalló Alan Bednarik, el preparador físico de La Academia.

En el fútbol femenino de Argentina la tecnología es una herramienta que va ganando terreno de a poco, a paso lento. Es por eso que aún no hay muchos registros o parámetros con los cuales establecer comparaciones. En Racing decidieron basarse en los números y las estadísticas que hay sobre el rendimiento de la selección argentina en el último Mundial de Francia 2019, a partir de un informe que elaboró la FIFA.

Las futbolistas que llevan el GPS fueron elegidas en base a los puestos en los que juegan (Paola Lara/Prensa Racing)

Sarmiento contó que una de las preguntas que suelen hacer los jugadores que usan esta tecnología es cuánto corrieron. Sin embargo, él cree que el foco debe estar puesto en otra variable. “Nosotros apuntamos más a las intensidades a las que recorrieron esas distancias, tanto en partidos como en entrenamientos”, precisó.

“Yo soy delantera y, en su momento, los delanteros no corrían, se quedaban esperando en el área. Hoy el fútbol cambió y se necesita de todas las jugadoras para que defiendan, corran y presionen. Yo quiero saber los datos para seguir mejorando. Siempre quiero un poco más y esto me va a servir para seguir avanzando en lo físico y en lo técnico”, consideró Rocío Bueno, uno de los refuerzos de Racing de cara al próximo torneo y una de las diez jugadoras elegidas para llevar la pechera con el GPS en las prácticas. Para la ex UAI Urquiza, que solo lleva una semana de prácticas en su nuevo club, la implementación de la tecnología le servirá, además, para que el cuerpo técnico la conozca más rápido y mejor.

Los datos que recoge el dispositivo permiten conocer las demandas reales que implican ciertos trabajos como el juego reducido o las actividades tácticas. Esta información antes no estaba a disposición, pero ahora podrá utilizarse para acomodar y dosificar las cargas de entrenamiento. Se espera que eso redunde, finalmente, en mejores desempeños a la hora de disputar los partidos. Para Bueno también incidirá directamente en la prevención de lesiones.

La delantera Rocío Bueno, flamante refuerzo de Racing, utiliza este tipo de tecnología por primera vez en su carrera (Paola Lara/Prensa Racing)

El caso de Racing se suma al de otras instituciones que ya han incursionado en el mundo de las nuevas tecnologías del deporte aplicadas al fútbol femenino. Las jugadoras de Gimnasia La Plata también habían utilizado dispositivos GPS durante los entrenamientos y en algunos partidos del torneo pasado. Lo mismo ocurrió en Banfield, club que milita en la Primera B. Durante la interrupción de los trabajos presenciales por la pandemia, UAI Urquiza implementó un sistema de monitoreo para llevar el registro de las jugadoras mientras realizaban los ejercicios cardiovasculares desde sus hogares, con el objetivo de que el preparador físico pudiera adecuar los ejercicios y modificarlos en caso de que fuera necesario.

En cuanto a la Academia, Rocío Bueno señaló: “En mi caso es la primera vez que uso este tipo de tecnología en un club y me parece muy acertado lo que hizo Racing. Es un gran progreso para seguir apuntando a lo más alto y avanzar con el profesionalismo, no sólo en Racing sino en todo el fútbol argentino”.

Para el preparador físico, en tanto, la decisión de utilizar el GPS implica “un salto de calidad” que da cuenta de la importancia que el club le da a la actividad. Aún así, planteó: “Si bien la tecnología es importante y los datos se van a amoldar a la planificación, lo central son las jugadoras. Ellas son las que van a modificar o no los resultados y las que van a lograr o no los objetivos. Todo esto es para que mejoren ellas y para que mejore la disciplina”.

Sarmiento coincidió con esa apreciación y reiteró que el objetivo final es lograr el nivel óptimo de las jugadoras en cada partido que disputen. “La idea es sumar datos. Tener más información no nos asegura ganar o ser campeones, pero nuestro margen de error se achica muchísimo”, concluyó.

