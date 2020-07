Del Potro volvió a entrenar y envió un mensaje que ilusiona con su regreso a las canchas

Juan Martin Del Potro se ilusiona con volver a las canchas (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

De manera inesperada Juan Martín del Potro anunció que volvió a los entrenamientos en una cancha de tenis. El tandilense dio así buenas señales respecto de los avances en relación a la fractura que sufrió en la rótula de la rodilla derecha hace poco más de un año y alimentó las esperanzas de volver a jugar de manera profesional en el mediano plazo.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el campeón del US Open 2009 compartió una foto suya junto a una raqueta. “Hoy vine a pasar el día con mi amiga!”, escribió en alusión al Día del Amigo, fecha que se celebra cada 20 julio en Argentina.

Luego, continuó con las buenas noticias para sus fanáticos: “Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre”.

Según informó la agencia Télam, Del Potro estuvo realizando sus prácticas en el Tenis Club Argentino (TCA) del barrio porteño de Palermo. El tenista de 31 años (actual número 128° en el ranking de la ATP) utilizó el gimnasio del lugar y el pasado jueves hizo un peloteo liviano con el doblista tucumano Guillermo Durán. En otra de las jornadas entrenó con el cordobés Juan Ignacio Londero, quien actualmente está bajo el mando de Sebastián Prieto, ex coach de Del Potro.

Todo se realizó bajo el protocolo sanitario que confeccionó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y que rige para los habilitados a entrenar, como tomarse la temperatura al ingresar, utilizar cada uno sus propias toallas, pelotas y bebidas, y no bañarse en las instalaciones del club, entre otras precauciones.

En la actualidad el circuito de la ATP está interrumpido por la pandemia de coronavirus, pero la idea que tienen Del Potro y su entorno es poder volver a disputar al menos algunos partidos en la presente temporada, en caso de que esta se reanude. Todo dependerá de los avances que se den, sobre todo, en la parte física. Tampoco se descarta que, en los próximos meses, el argentino viaje a Suiza para ver al doctor Roland Biedert, médico de cabecera de Roger Federer, al que operó dos veces en la rodilla.

La inactividad de Del Potro ya lleva más de un año. Tras sufrir la fractura de la rótula de la rodilla derecha -la segunda de su carrera- en el torneo de Queen’s en el 2019, “La Torre” se sometió a dos operaciones. La primera fue en Barcelona en la Clínica del doctor Ángel Ruiz Cotorro, y la segunda en Miami con Lee Kaplan, cirujano del Sports Medicine. En mayo de este año, además, anunció el fin de su relación laboral con su entrenador Sebastián Prieto, luego de dos años y medio de trabajo en conjunto.

Hasta el momento, el tandilense no había vuelto a las canchas, por lo que las imágenes que difundió este lunes ilusionan con volver a verlo jugar en el circuito ATP en un tiempo no muy lejano.

