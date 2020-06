La ex pareja de Brian Sarmiento denunció al futbolista por abandonar a su hija: “No sabe si come o si está sana”

El ex jugador de Newell's y Banfield, entre otros, se encuentra actualmente en All Boys





La relación entre Brian Sarmiento y su ex pareja, Tessie Poza, llegó a un punto de tensión tan intenso que la causa trascendió la privacidad y llegó a la prensa. El jugador de All Boys con pasado en Newell’s y Banfield, entre otros, fue denunciado por no pagar la cuota alimentaria de una de sus tres hijas y la causa judicial tomó público conocimiento cuando se dio a conocer en los medios de comunicación.

“ Brian hace un tiempo decidió abandonar a nuestra hija. No la ve, no la llama, no sabe si come o si está sana. Tampoco cumple con la parte económica ”, sorprendió la mamá de Frida a través de un audio que publicó la señal de noticias Crónica TV. “Judicialmente se hizo todo, pero él no responde y el club tampoco. Ya se presentaron dos oficios ordenando el embargo”, continuó el mensaje.

La explicación de Poza se dio luego de la aparición del futbolista en PH (Telefé), cuando el volante hizo referencia a su situación familiar. “Más allá de todos los desprecios y humillaciones que nos hizo, a Frida (la hija) siempre le hablé muy bien del padre para que sea una nena sana y tenga los mejores recuerdos. Pero él tiró todo a la basura y la negó en un programa de televisión”, argumentó la ex pareja.

La reacción de la ex pareja de Sarmiento se basó en una respuesta que dio el futbolista cuando Andy Kusnetzoff le consultó cuál era el abrazo que más extrañaba. “El de mis hijas que viven en España”, sentenció el ex Racing de Santander, sin mencionar a la más chica que se encuentra en la Argentina. “Ella (Frida) estaba mirándolo al lado mío y él hizo de cuenta que no existía. No le puedo permitir más que siga lastimando a mi hija de esa manera. Él jamás se presentó a una audiencia. No mandó a un abogado ni pidió régimen de visita. Siempre la vio a su antojo y si te digo que la vio 10 veces es un montón. Tardó tres años en darle el apellido. Por eso dejen de venderlo como un buen tipo porque alguien que es así con su propio hijo, no puede ser buena persona con nadie”, concluyó Tessie Pozas en otro mensaje.

En el transcurso de la jornada, Brian Sarmiento tuvo su derecho a réplica y también intentó expresar su punto de vista para aclarar la conflictiva situación que se inició en 2017: “No entiendo la pregunta de no reconocida. Yo tengo tres hijas y las tres tienen mi apellido. Si querés llamá a mi abogado de familia que está llevando todo el caso. Yo le estoy haciendo una perimetral a ella (a Tessie Poza) para no verla, porque agredió a mi pareja con sus hermanas y la dejaron inconsciente durante dos días. Yo le había llevado el dinero que le correspondía a mi hija y cuando hizo eso, me parece que no vale la pena tener relación alguna”.

Lo llamativo fue que después de su respuesta, el futbolista fue consultado sobre si le gustaría establecer un vínculo con Frida. Pero el jugador no brindó más declaraciones y dio por finalizada la conversación.

