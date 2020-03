La entrega, la voluntad de decir presente y su capacidad para estar bien ubicado, fueron puntales de un recorrido que no conocía de obstáculos dentro de la cancha, aunque afuera si aparecían: “A pocos días de tener que enfrentar a San Lorenzo en cancha de Huracán en 1993, me corté en mi casa con una puerta de vidrio. Me pasó la mano por el medio y me tuvieron que dar 38 puntos en el brazo derecho. Me salvé por milímetros que me cortara los tendones. Faltaban 72 horas para el partido, pero no perdí la calma. El encargado de coserme no entendía mucho de fútbol, no me conocía y se reía cuando le decía que tenía que jugar contra San Lorenzo. Al día siguiente llegué al club, conté la novedad y el médico del club me acompañó a ver al doctor Olivera que trabaja en el hospital Santojanni. Me tranquilizo: ‘No hay problema. Te va a doler un poquito y te van a saltar los puntos si pasa algo fuerte. Nada más’. Me puse una canillera, me vendé y salí a la cancha. Ganamos 2-0”.