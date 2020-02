“Deben distinguirlo como lo hacen en todos los estadios salvo en el de Central por su gran rivalidad con Newell’s. Ameal es el presidente de Boca, un tipo de bien, con sensibilidad, lo conozco. Un hincha del fútbol como él no puede dejar de reconocer a Diego cuando pisa tu casa. No digo que tengas que ser un loco de amor por Maradona, pero hablemos de fútbol”, fue la primera reflexión del ex representante del Pelusa en diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad.