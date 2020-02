“Yo tengo un nieto homosexual, y no podría ser mejor persona”, dijo a Infobae el australiano, que en los años 40 fue uno de los primeros en apelar a las pesas como parte de sus entrenamientos, lo que le permitía desplegar un tenis de gran exuberancia física. “Nosotros apoyamos a mi nieto de todas las manera posibles. Tiene un novio, no sé si están casados, creo que no, que no se va a casar, porque son muy felices hoy de la manera en que viven”.