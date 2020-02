Si bien evitó dar detalles puntuales sobre la querella, la fiscal Bellavigna había cuestionado el accionar policial. “El hecho ocurre alrededor de las 17 y yo me entero porque el doctor Mahiques (el Fiscal General de la Ciudad) me envía un video pasada las 19. La policía no me llamó para informarme. Ahí hay algo que no funcionó bien. Me debió haber comunicado el hecho quien estaba a cargo de Eventos Deportivos”, afirmó.