El proceso de Fernando Batista viene siendo más que satisfactorio al frente del seleccionado juvenil de Argentina. El DT de la Sub 20 fue designado para encabezar a la Sub 23 de cara al Preolimpico de Colombia. Pese a que no le fue fácil conformar la lista de convocados, esta tarde desde la AFA el DT oficializó los 23 nombres que viajarán al país cafetero con el objetivo de clasificarse a Tokio 2020.