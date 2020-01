La ex jugadora de hockey -considerada por muchos la mejor de la historia- confirmó su romance con González en julio de 2017. En ese momento contó a la revista Caras de Chile: “Los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo”.