Fuentes relacionadas a Huracán le explicaron a Infobae que por el momento no darán declaraciones por el secreto de sumario existente, aunque advirtieron que el departamento de Legales ya está siguiendo la evolución del suceso. Hace algunos días atrás la entidad publicó un comunicado oficial en el que advirtieron: “Club Atlético Huracán ratifica su posición de profundo repudio a cualquier acto de violencia en general y contra las mujeres en particular, por lo que, de confirmarse las versiones periodísticas, el Club no dudará en aplicar las medidas disciplinarias más severas respecto de los involucrados".