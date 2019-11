“El River-Flamengo de Teresina es como si fuera un clásico regional o provincial en Argentina. No de barrio, porque Teresina es la capital de un estado, pero sí es un duelo muy regional que no tiene alcance en todo Brasil. Solo comparten los hinchas de esa zona. No se ve por televisión para las demás regiones de Brasil y están muy lejos del centro del fútbol brasileño porque no juegan con Flamengo, San Pablo, Corinthians, Gremio o el resto de los clubes más importantes. Sería como lo que en Argentina es la Copa Santa Fe pero sin la grandeza de un Colón o un Unión que son equipos que juegan en Primera y son más conocidos. Podría compararse, por ejemplo, con un partido entre Unión de Sunchales y Libertad de Sunchales,”, afirma Lucho Silveira, periodista brasileño de la cadena DAZN y conocedor del fútbol argentino. Y agrega: “Una vez me tocó ir a Teresina para hacer la Copa de Brasil y cubrí un partido entre Gremio y Puauí. Es una zona en la que hace un calor infernal. Es la única capital del nordeste de Brasil que no tiene mar. Las otras tienen todas mar: Salvador de Bahía, Maceió, Fortaleza... Esa es una de las razones por las que ahí hace tanto calor”.