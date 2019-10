20:43 Salen los jugadores de River a la cancha y la Bombonera explota en insultos y cantos amenazantes. "En La Boca va a haber, en La Boca va a haber, un cementerio de gallinas, los vamos a matar, los vamos a matar, no va a quedar ni una gallina viva". "Ole le, ola la, vinieron a La Boca, no sé cómo se van". "Aserrín, aserrán, de La Boca no se van".