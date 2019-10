Tal como lo habían planeado, se produjo la jugada: “Vi la oportunidad y me mandé. Además, teníamos que ir en busca del empate. Robé y pasé al ataque. Se la di a Di Meola, quien se abrió sobre la derecha y mandó el centro. Le di de cabeza, pero la pelota rebotó en el ángulo que forman poste y travesaño. Había sido tan fuerte, que el arquero no pudo hacer nada y el rebote cayó en el punto penal. Ahí salté más arriba que todos, desparramé a algunos rivales (risas) y metí otro cabezazo que se convirtió en el empate que festejamos mucho. En mi caso particular, era un sueño enorme hacer un gol con esa camiseta”.