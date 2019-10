Si hasta uno de los asistentes, otro ex Puma y capitán en su época, Juan Martín “Corcho” Fernández Lobbe, se equivocó en una de las conferencias de prensa al interrumpir al intérprete, y luego de pedir disculpas señaló: “lo que más bronca me da es lo que no hicimos nosotros, estoy tan caliente, -deslizó- Nosotros podemos controlar lo que hicimos o dejamos de hacer frente a Francia, Tonga o Inglaterra. Es así, pero con los ruidos que escuchamos no podemos hacer nada. Tendríamos que haber ganado el primer partido, el segundo y el tercero, y hoy deberíamos estar hablando de otra cosa. El único lugar en el que hay que mirar es en el grupo, en las 46 personas que venimos conviviendo desde hace tanto”, concluyó.