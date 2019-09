El astro rosarino, de 32 años, ganó ayer el premio The Best que entrega la FIFA al mejor futbolista del mundo, sumando la estatuilla a los cinco Balones de Oro que ostenta en las vitrinas de su casa. Y compartió su felicidad en su cuenta de Instagram. “Muy feliz y muy agradecido por el premio The Best. Quiero dedicárselo especialmente a mi familia, a todos mis compañeros del club, tanto a los que están en la cancha como a los que están afuera. Y también a todos los fans que con su aliento nos ayudan a seguir trabajando día tras día por conseguir los objetivos. Un abrazo a todos”, escribió, junto a una imagen suya con el galardón en sus manos.