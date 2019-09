Carreras fue uno de los tantos jugadores que no quedaron en la lista para el Rugby Championship y que se fueron a jugar a Sudáfrica para poder tener rodaje en la Currie Cup First Division, dónde Jaguares XV arrasó con todos los equipos en esta primera incursión y resultó ser el campeón en su primer año en el torneo. Allí el cordobés jugó cinco de los nueve partidos del equipo de “Nacho” Fernández Lobbe y apoyó tres tries.