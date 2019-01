Lo último que comunicó la Unión, a través del secretario Fernando Rizzi, fue que esta determinación no se modificará, incluso durante el Mundial de Japón. "Se mantiene el criterio que resolvió el Consejo y que es compartido por los entrenadores: se convocará a jugadores por pedidos expresos y muy puntuales, como sucedió durante 2018. Creemos que esta restricción es la medida más adecuada, pero no absoluta. Tuvimos pedidos y los aceptamos. El head coach tiene la libertad de pedir las excepciones que considere necesarias para el equipo. No hay un número límite de pedidos", aclaró en conferencia de prensa.