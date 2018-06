Su tío, Ezequiel Maximiliano Díaz, se expresó en las redes sociales, antes del partido entre Argentina e Islandia. "Me preguntaba recién por qué lloro así, por qué me emociona tanto ver que esto está pasando, es solo un partido pensaba, y no, no lo es. Es por un momento saltar la barrera, cruzar la línea, romper el estigma. El hijo de los hijos de la 41 va a estar ahí. De los que toda la vida pisamos barro, de los que siempre tuvimos los sueños techados va a estar ahí. (…) Hoy al menos salimos de la crónica policial, como diría Galeano, hoy los nadies somos alguien por un rato, hoy uno de los nuestros va a estar ahí. Es pura identidad, es pura identificación. Nuestra vida a veces pasa sin pensar que por una vez el sueño de hadas va a ser el nuestro, pero esta vez lo es, y hay que disfrutarlo. Porque ese nene que juega en nuestros patios, con nuestros hijos, al que a veces acariciamos y otras cagamos a pedo, va a estar ahí, de la mano. Y nosotros, sabiendo que es de los nuestros, vamos a estar con él. Un pibe de Pico de Oro, de donde soy, de donde son mis amigos, donde hay gente que solo ha vivido para sufrir y ocasionalmente darse una alegría, está ahí. Hoy mi calle llena de pozos es autopista, sólo x hoy, por unos momentos. Hoy brilla ante el mundo uno de los nuestros. Toda la gente que amo hoy está en su pecho, hoy, en ese momento, cuando salga de la mano, mi gente va a estar ahí. Vamos Feli, hoy saltaste el cerco, le escapaste al estigma, nos llevaste más allá".