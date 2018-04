El mano a mano con los tanques germanos, claro, no fue nada simple para el zaguero. "En el primer tiempo me tocó marcar a (Karl-Heinz) Rumenigge y, en el segundo, a (Rudy) Völler… La de piñas en los riñones que les pegué… Y no me miraban, eran unos robots. Pero nos sentíamos mejores. Y Diego que le mete una pelota genial y Burruchaga que define….", cierra con el epílogo mágico.